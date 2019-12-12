В Китае состоялись церемония открытия завода Hubei Linglong Tire Co., Ltd. и Международная партнерская конференция Linglong Tire

Следуя принципам китайской инициативы "Один пояс, один путь", Linglong создала четыре производственных базы в Китае, одну в Таиланде и еще одну - в Сербии, что позволило предприятию вплотную приблизиться к реализации собственной Глобальной стратегии "5+3" (пять китайских и три зарубежных филиала).

Hubei Linglong стала четвертой производственной базой Linglong на территории Поднебесной. Предприятие занимает площадь в 9 300,000 кв.м. Планируемые годовые объемы производства PCR составляют 12 млн шт., TBR - 2,4 млн шт., OTR - 60 000 шт. По прогнозам, ежегодные поступления от продаж продукции новой базы достигнут 710 млн долл. США. Церемония закладки первого камня в фундамент предприятия Hubei Linglong состоялась 6 июля 2018 г. Экологичный завод с использованием передовых технологий создаст эффективный стимул для трансформации и модернизации интеллектуального производства продукции, ориентированной на верхние сегменты рынка.

Как отметил глава правления Linglong Tire г-н Ван Фэн, компания планирует нарастить темпы реализации других проектов и приложит все усилия для скорейшего завершения работ на предприятии Hubei Linglong. Вместе с этим, компания продолжит внедрять Глобальную стратегию "5+3" в стремлении завоевать себе статус производителя шин мирового класса.

В ходе международной партнерской конференции г-н Ван Фэн поблагодарил зарубежных партнеров компании и выразил надежду на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

"Наша компания неизменно придерживается высоких стандартов качества и экологически устойчивого развития, стремясь содействовать здоровому, упорядоченному и сбалансированному прогрессу отраслевой цепочки. По мере расширения глобального присутствия Linglong компания планирует создавать новые перспективные и прагматичные партнерства в сферах НИОКР, формирования международной цепочки поставок, обмена рыночными ресурсами и т.д. для обеспечения высококачественного развития собственного бренда", - заявил глава правления компании в ходе конференции.

В планы Linglong входит создание цифрового фирменного магазина, использование больших данных и средств диджитал-маркетинга для продвижения своей продукции на розничном рынке. Эти инициативы позволят бренду адаптироваться к переменчивой рыночной среде. Вместе с этим, компания продолжит активную деятельность по разработке научно-технических инноваций и популяризации собственной торговой марки, повышая добавленную стоимость своей продукции и принося дополнительные преимущества дистрибьюторам.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1043453/Linglong_Tire_event.jpg

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SOURCE Linglong Tire