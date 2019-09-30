В Китае успешно завершилась 10-я Тайчжоуская международная медицинская выставка

НАНКИН (NANJING), Китай, 30 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- В период с 18 по 20 сентября на территории выставочного центра China Medical City (CMS) проходила 10-я Тайчжоуская международная медицинская выставка (China (Taizhou) International Medical Expo).

Мероприятие стало своеобразной платформой для обмена опытом и информацией между фармацевтическими компаниями Общественности выставка предоставила возможность для углубленного изучения принципов и тенденций фармацевтической отрасли, а также для сотрудничества в информационной, технологической и кадровой сферах. В этом году в мероприятии принимали участие сразу два нобелевских лауреата, 11 китайских и зарубежных ученых и 102 эксперта. Выставка собрала вместе свыше 4 000 гостей. В рамках отраслевого мероприятия состоялись 33 конференции и форума, посвященные передовым технологиям, анализу актуальной ситуации и продвижению продуктов биомедицинской сферы. Выставка обладает обширным авторитетом и обширным влиянием в биомедицинской отрасли как в Китае, так и за его пределами.

В ходе трехдневного мероприятия свою продукцию представляли 886 экспонентов из 23 стран и регионов мира, включая КНР, США, Великобританию, Францию, Японию и Южную Корею. В выставке принимали участие Taizhou Yangtze River Pharmaceutical Group, Jumpcan Pharmaceutical, Eli Lilly and Company, AstraZeneca, Nestle и другие ведущие фармацевтические компании мира, которые привезли с собой в Поднебесную свои новейшие разработки, ключевые технологии и высококласссную продукцию в сфере биомедицины. В рамках мероприятия руководство CMS подписало соглашения о реализации 30 крупных проектов с общим объемом инвестиций на уровне 6,15 млрд юаней.

Располагая всеми преимуществами промышленного кластера, China Medical City привлекло свыше 1 000 предприятий, открывших здесь свои представительства, а также свыше 70 известных отечественных и зарубежных университетов и научно-исследовательских организаций, успешно создавших здесь свыше 2 000 медицинских инноваций "мирового класса". CMS активно интегрирует высококачественные отраслевые ресурсы и оптимизирует среду для инвестиционной деятельности. На территории промышленного кластера созданы шесть баз по разработке и производству вакцин, антител, химических препаратов, высокопроизводительного медицинского оборудования, китайских традиционных лекарственных средств и продуктов медицинского питания. На сегодняшний день, CMS является передовым центром медицинской отрасли, где собраны ведущие технологии, кадровый потенциал, информационные ресурсы и проекты.

В 2019 году центр взял новый курс на "вторичное предпринимательство", предполагающий формирование крупнейшей в Китае базы биофармацевтического производства с самой комплексной отраслевой цепочкой, а также повышение авторитета Тайчжоу в международной фармацевтической отрасли.

Ссылки на визуальные приложения:

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=346510

SOURCE China (Taizhou) Medical Expo News Center