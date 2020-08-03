В Китае завершилась выставка CIFF Guangzhou 2020: стремление к стабильному развитию отрасли в условиях пандемии

Являясь первым в этом году крупномасштабным событием мебельной отрасли, CIFF Guangzhou 2020 проходила как в формате физической экспозиции, так и в интерактивном пространстве. Организаторам CIFF Guangzhou удалось наглядно продемонстрировать незаменимость физической выставки для данной отрасли: комплексное восприятие - например, тактильные ощущения и запахи, -играет важную роль в принятии решений покупателями мебели. Чтобы защитить здоровье и безопасность посетителей физической экспозиции на фоне продолжающейся пандемии COVID-19, организаторы внедрили ряд эффективных мер, включающих бронирование и регистрацию под реальным именем, а также строжайшие протоколы контроля рисков, связанных с распространением опасного заболевания.

Как главная отраслевая площадка для презентации новых продуктов и заключения сделок CIFF Guangzhou 2020 положительно повлияла на поддержание стабильных объемов внутренних продаж и зарубежных сделок, поспособствовав восстановлению и дальнейшему росту отрасли в постэпидемический период. Немецкой компании Emma Mattress выставка позволила установить контакты с широким кругом потенциальных партнеров. Генеральный директор по вопросам китайского рынка Ли Цзыюнь отметила, что организаторы CIFF Guangzhou приложили множество усилий, результат которых приятно ее удивил.

Кроме предоставления платформы для деловых контактов между представителями нисходящих и восходящих сегментов отрасли в рамках CIFF Guangzhou 2020 состоялось свыше 30 высококлассных экспозиций, дизайнерских форумов и презентаций, включая Международную конференцию по вопросам актуальных тенденций мебельной отрасли-2020, Выставка современного китайского мебельного дизайна "Дизайнерская весна" и экспозицию "Офис будущего 2030+". Все эти мероприятия дают новый толчок для развития отрасли. Турекций покупатель Ансон, приехавший на выставку с целью найти новые бренды офисной мебели, обладающие потенциалом на рынках Турции, Ближнего Востока и Европы, отметил, высоко оценил мероприятие за возможность узнать много нового об актуальных тенденциях отрасли.

Следующие сессии CIFF Guangzhou 2021 пройдут с 18 по 21 марта и с 28 по 31 марта 2021 года. Больше информации см. на: https://ciff-gz.com/en

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1223001/CIFF_Guangzhou_Furniture.jpg

Сопутствующие ссылки

http://ciff-gz.com/en



SOURCE China International Furniture Fair (Guangzhou)