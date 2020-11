В китайском Чэнду открывается международная выставка цепей поставок и интеллектуальной логистики SCSL 2020

ЧЭНДУ, Китай, 13 ноября 2020 г. / PRNewswire / — 9 ноября в Чэнду (Западный Китай) в международном выставочном и конференц-центре Chengdu Century City прошло торжественное открытие международной выставки транспортно-логистических услуг China International Supply Chain and Smart Logistics Expo 2020. Трехдневная выставка, организованная компаниями Beijing North Star Events Group Co., Ltd., Northstar Sinogold Exhibition Chengdu Co., Ltd. и Sichuan International Expo Group, является единственной в Китае специализированной выставкой транспортно-логистических услуг, имеющей отношение к Западному Китаю и странам-участницам инициативы «Один пояс и один путь». Задача выставки — максимально представить продукцию международных транспортных и логистических брендов в Западном Китае. Сейчас это одна из немногих международных выставок, которые проводятся в Китае с учетом ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

Эта выставка с тематическим названием Asia-Europe World Island, Supply "Chaining" the World («Мировой остров Евразия: логистическое "сцепление" мира») включает в себя четыре сессии: логистические услуги, логистические технологии и оборудование, цепи поставок и трансграничная торговля. На выставочной площади свыше 15 000 кв. м свою продукцию представят более 150 компаний, а заинтересованность в посещении экспозиции выразили 15 тысяч специалистов торговой сферы. Выставочное пространство имеет семь функциональных зон: международные поезда, авиаперевозки, международное экспедирование грузов, умная логистика, цепи поставок, логистические технологии и оборудование, торговля между Азией и Европой — а также специальную выставочную зону для стран Центральной и Восточной Европы.

На выставке представлены известные логистические компании, занимающиеся международными грузоперевозками, логистическими технологиями и производством оборудования, международным снабжением и трансграничной электронной торговлей. Эксперты ведущих логистических компаний, включая DB Cargo Eurasia, RTSB (Германия) и АО «ОТЛК ЕРА» (Россия), обсудили современные технологии, демонстрируемые на выставке в зоне логистических технологий и оборудования.

Одновременно с выставкой пройдут 15 конференций и форумов по самым важным отраслевым вопросам: китайско-европейские грузоперевозки, цепи поставок фармацевтической продукции, авиаперевозки, умные логистические технологии и оборудование, трансграничная торговля. Помимо отраслевых экспертов и специалистов, на указанные форумы в качестве докладчиков приглашены топ-менеджеры известных компаний.

Данная выставка позиционируется как платформа для налаживания взаимодействия внутри отрасли, поиска возможностей для бизнеса и совместного развития Западного Китая и стран-участниц инициативы «Один пояс и один путь» после окончания эпидемии.

Более подробная информация представлена на сайте по адресу http://transportlogisticexpo.com/en/index.htm

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1333045/image1.jpg

