В китайском Вэйфане открылся культурный фестиваль, посвященный традициям празднования китайского Нового года

ВЭЙФАН (WEIFANG), Китай, 17 января 2020 г. /PRNewswire/ -- На территории торгового и культурного квартала Шихуюань в китайском Вэйфане недавно открылся Вэйфанский фестиваль культуры-2020. Это событие ознаменовало начало Месяца новогодних традиций и нематериального культурного наследия провинции Шаньдун, приуроченного к празднованию Нового года по восточному календарю.

Программа новогодних торжеств разделена на две части. Первой частью является Культурный фестиваль новогодних традиций Китая, включающий церемонию открытия, Выставку новогодних подарков и театрализованный показ традиций "Праздника весны" в рамках Месяца нематериального культурного наследия пров. Шаньдун. Вторая часть программы, - Новогодняя храмовая ярмарка и шоу китайских фонарей в квартале Шихуюань, - включает двенадцать различных активностей, в число которых входят выставка фонарей, кулинарный фестиваль и традиционные торжества по случаю празднования китайского Нового года.

Согласно сообщению в Weifang Release, - официальном аккаунте Народного правительства Вэйфана на платформе WeChat, - столь масштабные мероприятия направлены на повышение уровня развития культуры в регионе, обогащения культурной жизни людей в период празднования китайского Нового года, демонстрацию художественной и исторической ценности национальных традиций, а также удовлетворение растущих культурных потребностей общества.

Город Вэйфан в провинции Шаньдун славится богатыми культурными традициями и многочисленными объектами нематериального культурного наследия: уникальной культурой изготовления воздушных змеев, традиционной технологией печати красочных новогодних гравюр с использованием резных деревянных клише в деревне Янцзябу и региональной оперной школой "Гаоми Маоцян". Особой популярностью по всему миру пользуются новогодние картинки из Янцзябу и вэйцзянские воздушные змеи.

Ссылки на визуальные приложения:

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=355890

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=355891

SOURCE Weifang Release