В Москве стартовала серия мероприятий «Культура Китая, очарование Цзилинь»
25 сен, 2019, 16:10 BST
МОСКВА, 25 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- 23 сентября, в рамках празднования 70-летия с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, на территории Выставки достижений народного хозяйства России состоялась официальная церемония открытия серии культурных мероприятий под названием «Культура Китая, очарование Цзилинь». Соорганизаторами данного мероприятия являются Народное правительство провинции Цзилинь, Министерство иностранных дел Госсовета Китая и Общество российско-китайской дружбы.
Одной из его важнейших составляющих станет недельная тематическая выставка, посвященная 70-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Выставка разделена на три секции, отражающие гуманитарные, экологические и социальные аспекты жизни провинции Цзилинь и рассказывающие российским посетителям о ее самобытной истории.
По словам китайского посла в России Чжана Ханьхуэя (Hanhui Zhang), этот год знаменует собой 70-ю годовщину установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Это событие еще более расширит масштабы культурного обмена и сотрудничества между двумя странами и сблизит между собой их народы.
Член Постоянного комитета провинциального комитета КПК и руководитель отдела пропаганды провинции Цзилинь Ши Юйган (Yugang Shi) выразил надежду на то, что данное мероприятие будет способствовать сотрудничеству и развитию обеих стран, а также повысит уровень взаимопонимания и доверия между двумя народами.
По словам Первого заместителя председателя Государственной Думы Ивана Мельникова, это событие имеет большое значение в контексте празднования 70-й годовщины установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, стимулирования культурного обмена и сотрудничества, а также укрепления нашей дружбы.
По словам первого заместителя председателя Общества российско-китайской дружбы Галины Куликовой, провинция Цзилинь играет одну из ключевых ролей в российско-китайском сотрудничестве. Народы двух стран во многом схожи между собой.
Это мероприятие привлекло к себе повышенное внимание в России. На церемонии открытия присутствовали представители органов местного самоуправления Москвы, Иркутска, Ульяновска и Оренбурга, а также различных социальных слоев.
На последующие дни запланировано множество мероприятий, включая оркестровую постановку «Красное сорго», кинопанораму, фотовыставку, выставку работ, относящихся к нематериальному культурному наследию, и другие мероприятия, связанные с культурой провинции Цзилинь.
Провинция Цзилинь проводит свои культурные мероприятия в России уже в четвертый раз. С 26 сентября они будут продолжены в Нур-Султане (Казахстан), где посетители также узнают много нового о жизни провинции Цзилинь.
Контакты: Yueqi Xiao (Сяо Юэци), 020 8899 2574, xiaoyueqi914@propellertv.co.uk
Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1000585/Culture_of_China_Charm_of_Jilin.jpg
SOURCE the People's Government of Jilin Province
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