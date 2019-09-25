В Москве стартовала серия мероприятий «Культура Китая, очарование Цзилинь»

Одной из его важнейших составляющих станет недельная тематическая выставка, посвященная 70-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Выставка разделена на три секции, отражающие гуманитарные, экологические и социальные аспекты жизни провинции Цзилинь и рассказывающие российским посетителям о ее самобытной истории.

По словам китайского посла в России Чжана Ханьхуэя (Hanhui Zhang), этот год знаменует собой 70-ю годовщину установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Это событие еще более расширит масштабы культурного обмена и сотрудничества между двумя странами и сблизит между собой их народы.

Член Постоянного комитета провинциального комитета КПК и руководитель отдела пропаганды провинции Цзилинь Ши Юйган (Yugang Shi) выразил надежду на то, что данное мероприятие будет способствовать сотрудничеству и развитию обеих стран, а также повысит уровень взаимопонимания и доверия между двумя народами.

По словам Первого заместителя председателя Государственной Думы Ивана Мельникова, это событие имеет большое значение в контексте празднования 70-й годовщины установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, стимулирования культурного обмена и сотрудничества, а также укрепления нашей дружбы.

По словам первого заместителя председателя Общества российско-китайской дружбы Галины Куликовой, провинция Цзилинь играет одну из ключевых ролей в российско-китайском сотрудничестве. Народы двух стран во многом схожи между собой.

Это мероприятие привлекло к себе повышенное внимание в России. На церемонии открытия присутствовали представители органов местного самоуправления Москвы, Иркутска, Ульяновска и Оренбурга, а также различных социальных слоев.

На последующие дни запланировано множество мероприятий, включая оркестровую постановку «Красное сорго», кинопанораму, фотовыставку, выставку работ, относящихся к нематериальному культурному наследию, и другие мероприятия, связанные с культурой провинции Цзилинь.

Провинция Цзилинь проводит свои культурные мероприятия в России уже в четвертый раз. С 26 сентября они будут продолжены в Нур-Султане (Казахстан), где посетители также узнают много нового о жизни провинции Цзилинь.

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Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1000585/Culture_of_China_Charm_of_Jilin.jpg

SOURCE the People's Government of Jilin Province