В Наньнине торжественно открылся 8-й форум Китай-АСЕАН по вопросам передачи технологий и совместной инновационной деятельности

НАНЬНИН (Китай), 27 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- 26 ноября в городе Наньнине Гуанси-Чжуанского автономного района состоялось торжественное открытие 8-го Форума Китай-АСЕАН по вопросам передачи технологий и совместной инновационной деятельности (далее — «Форум»), проводимого Министерством науки и технологий и Народным правительством Гуанси-Чжуанского автономного района и организуемого Управлением науки и технологий Гуанси и Центром передачи технологий по линии Китай-АСЕАН. Этот Форум с тематическим названием "Empower the Future with Opening-up and Innovation" («Расширение возможностей будущего за счет открытости и новаторства») включал в себя процедуры открытия и ряд мероприятий, в частности: основной форум, 2-й Инновационный форум молодых ученых в формате «АСЕАН+3» (ASEAN Plus Three Young Scientific Innovation Forum), 17-ю Выставку передовых технологий Китай-АСЕАН (China-ASEAN Expo Advanced Technology Exhibition), встречу с целью установления контактов для передачи технологий по линии Китай-АСЕАН и Международный форум Китай-АСЕАН по вопросам сотрудничества в области устойчивого развития и новаторства (China-ASEAN International Forum on Sustainable Development and Innovation Cooperation) — в целях стимулирования упорядоченного оборота и комплексного развития инновационных элементов между Китаем и АСЕАН.

На церемонии открытия со своими видеообращениями выступили официальные представители министерского уровня из научно-технических учреждений шести государств-членов АСЕАН: Камбоджи, Индонезии, Малайзии, Мьянмы, Филиппин и Таиланда. Представители Японии, Южной Кореи и государств-членов АСЕАН, работающие в сфере внедрения передовых технологий и инноваций, поделились своим опытом создания совместной лаборатории на 2-м Инновационном форуме молодых ученых в формате «АСЕАН+3», выступая лично или в режиме телеконференции. На церемонии открытия было заявлено и скреплено подписями большое число достижений в области сотрудничества по внедрению инноваций. Народное правительство Гуанси-Чжуанского автономного района подписало соглашение о стратегическом сотрудничестве с Чанъаньским университетом. Центр передачи технологий по линии Китай-АСЕАН (CATTC), Бангкокский инновационный центр и Инновационный порт Китая-Таиланда-АСЕАН были представлены в режиме онлайн. Кроме того, на форуме был запущен проект создания Инновационного центра Big Earth Data в рамках сотрудничества Китая и АСЕАН, инициатором которого был академик Го Хуадун (Guo Huadong). Подписание этих документов будет способствовать развитию сотрудничества между Китаем и АСЕАН в области внедрения передовых технологий и инноваций, а также высококачественного развития региональной экономики.

В текущем году этот форум, проводимый с 2013 года, успешно проходит уже в восьмой раз. На протяжении многих лет Форум активно служит установлению и развитию связей и контактов между Китаем и правительствами стран АСЕАН, предприятиями и организациями, что способствовало эффективному росту масштабов регионального сотрудничества в области передачи технологий и внедрения инноваций, а также сыграло важную и позитивную роль в углублении процесса реализации «трехпозиционной» концепции Гуанси, сформулированной центральным правительством, и стимулировании глобального и регионального взаимовыгодного сотрудничества и добрососедских отношений.

Подпись: 8-й форум Китай-АСЕАН по вопросам передачи технологий и совместной инновационной деятельности

