В парижском Институте арабского мира открылась выставка сокровищ древнего "перекрестка цивилизаций" - аравийского оазиса Аль-Ула

- Аль-Ула - исторически значимый пустынный оазис на северо-западе Саудовской Аравии

- "AlUla, Wonder of Arabia" - первая крупная выставка, посвященная удивительной природе, археологическим находкам и культурному наследию региона, своеобразное путешествие во времени, охватывающее 7 000 лет

- Королевская комиссия по делам Аль-Улы обнародовала Культурный манифест, содержащий обязательства по возрождению оазиса в качестве музея под открытым небом посредством консервации и превращения этого исторического памятника в международный центр культурного, природного и художественного наследия

ПАРИЖ, 8 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- Сегодня на территории престижного Института арабского мира (Institut du monde arabe (IMA) в Париже состоялось открытие организованной Королевской комиссией Саудовской Аравии по делам региона Аль-Ула (Royal Commission for AlUla (RCU)) выставки под названием "AlUla, Wonder of Arabia" (Аль-Ула: аравийское чудо).

Чтобы просмотреть мультимедийные материалы, связанные с этим пресс-релизом, нажмите: https://www.multivu.com/players/uk/8622251-institut-du-monde-arabe-exhibition-alula/.