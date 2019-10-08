В парижском Институте арабского мира открылась выставка сокровищ древнего "перекрестка цивилизаций" - аравийского оазиса Аль-Ула

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Royal Commission for AlUla for Saudi Arabia

08 окт, 2019, 14:05 BST

- Аль-Ула - исторически значимый пустынный оазис на северо-западе Саудовской Аравии

- "AlUla, Wonder of Arabia" - первая крупная выставка, посвященная удивительной природе, археологическим находкам и культурному наследию региона, своеобразное путешествие во времени, охватывающее 7 000 лет

- Королевская комиссия по делам Аль-Улы обнародовала Культурный манифест, содержащий обязательства по возрождению оазиса в качестве музея под открытым небом посредством консервации и превращения этого исторического памятника в международный центр культурного, природного и художественного наследия

ПАРИЖ, 8 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- Сегодня на территории престижного Института арабского мира (Institut du monde arabe (IMA) в Париже состоялось открытие организованной Королевской комиссией Саудовской Аравии по делам региона Аль-Ула (Royal Commission for AlUla (RCU)) выставки под названием "AlUla, Wonder of Arabia" (Аль-Ула: аравийское чудо).

Чтобы просмотреть мультимедийные материалы, связанные с этим пресс-релизом, нажмите: https://www.multivu.com/players/uk/8622251-institut-du-monde-arabe-exhibition-alula/.

Experience AlUla, home to over 130 tombs from the Nabataean Kingdom in Saudi Arabia's first UNESCO World Heritage Site called Hegra.
Experience AlUla, home to over 130 tombs from the Nabataean Kingdom in Saudi Arabia's first UNESCO World Heritage Site called Hegra.
Soar high above AlUla, an oasis in the north-west region of Saudi Arabia with its stunning landscapes dotted amidst the markings of ancient civilisations.
Soar high above AlUla, an oasis in the north-west region of Saudi Arabia with its stunning landscapes dotted amidst the markings of ancient civilisations.
Experience AlUla, home to over 130 tombs from the Nabataean Kingdom in Saudi Arabia's first UNESCO World Heritage Site called Hegra.
Soar high above AlUla, an oasis in the north-west region of Saudi Arabia with its stunning landscapes dotted amidst the markings of ancient civilisations.

Выставка стала результатом международного сотрудничества между Королевской комиссией по делам Аль-Улы и Институтом арабского мира под руководством Жака Ланга. Мероприятие организовано при поддержке Французского агентства по вопросам развития Аль-Улы (AFALULA), возглавляемого Жераром Местралле.

Министр культуры Королевства Саудовская Аравия и глава RCU Его Высочество принц Бадр бин Абдалла бин Мухаммед бин Фархан Аль Сауд, министр культуры Франции Франк Ристер и президент IMA Жак Ланг открыли выставку в присутствии почетных гостей из сфер археологии, искусства, культуры и охраны природного наследия, в число которых вошли архитектор Жан Нувель и генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова.

Черпая вдохновение у первых исследователей и археологов, открывавших древнюю цивилизацию Аль-Улы, кураторы выставки - д.н. Лайла Нейме и Абдулрахман Алсухайбани, - работали, не покладая рук, чтобы представить это аравийское чудо миру.

Редкие археологические объекты, увлекательный мультимедийный контент и работы известного фотографа Яна Артюса-Бертрана знакомят посетителей с удивительными природными красотами и богатым культурным наследием оазиса.

Чтобы подчеркнуть значимость этого памятника мировой истории, к открытию выставки была приурочена и публикация Культурного манифеста Аль-Улы. Документ четко определяет направления долгосрочного развития региона, формулируя обязательства Королевской комиссии по созданию на территории оазиса экологически устойчивого туристического центра, представляющего собой музей под открытым небом и предлагающего увлекательные возможности для новых открытий.

Разностороннее и широкомасштабное культурное развитие Аль-Улы затронет историческое и природное наследие оазиса, а также предоставит активную поддержку созданию художественного и культурного продукта в стремлении дать стимул новой креативной экономике региона.

Согласно Культурному манифесту, приоритетными направлениями деятельности Комиссии являются сохранение исторических богатств региона наряду с повышением квалификации текущих и будущих обитателей Аль-Улы, являющихся не только хранителями сокровищ славного прошлого оазиса, но и основой будущей динамичной экономики и процветающего общества в этом регионе.

В число многочисленных достопримечательностей, которые предполагается создать на территории Аль-Улы, входят Музей черного базальта, вдохновленный уникальными формациями вулканической скальной породы; Вади Аль-Фанн - Долина искусств - амбициозная коллекция работ современного графического искусства и скульптуры на фоне экстраординарного ландшафта Аль-Улы, - и Музей Хегры, посвященный быту и наследию набатеев, чья южная столица некогда находилась на территории нынешнего Королевства.

Расположенный в северо-западной части Саудовской Аравии, на "перекрестке" между Востоком и Западом, оазис Аль-Ула на протяжении тысячелетий служил домом для многочисленных цивилизаций. Посетители выставки отправятся в увлекательное путешествие по природным и историческим чудесам региона. На этом пути их ждут древние североаравийские королевства Дадан и Лихьян, а также набатейский город Хегра - первый объект мирового культурного наследия ЮНЕСКО на территории Саудовской Аравии.

Его Высочество принц Бадр бин Абдалла бин Мухаммед бин Фархан Аль Сауд отметил: "Квинтэссенцией существования Аль-Улы неизменно является взаимосвязь между историческим наследием, искусством и природой. Открытие этой выставки и публикация Культурного манифеста Аль-Улы служит своеобразным призывом ко всему миру: давайте вместе сохранять наше наследие, устанавливая баланс между амбициями и ответственностью, создавать новый этап нашей общей истории, который войдет в копилку сокровищ для будущих поколений человечества".

Глава французского агентства по развитию Аль-Улы AFALULA Жерар Местралле, в свою очередь, подчеркнул: "Культурный манифест предоставляет нам беспрецедентную возможность вписать новую главу в историю оазиса и его обитателей, обеспечив одновременно деликатное и эффективное культурное развитие этого уникального региона как объекта мирового культурного и исторического наследия. Соглашение между правительствами Франции и Королевства Саудовская Аравия, подписанное в Париже в апреле 2018 года, отражает эту же идею и гарантирует, что уже в ближайшие годы Аль-Ула и внешний мир станут значительно ближе друг к другу".

Президент IMA и бывший министр культуры Франции Жак Ланг добавил: "Презентация столь амбициозного начинания здесь, в Париже - международном центре культуры и искусств, - стала мощным символом открытости и универсальности. Аль-Ула - поистине уникальный проект, и залогом его успеха являются кураторы выставки - д.н. Лайла Нейме и Абдулрахман Алсухайбани, которые, черпая вдохновение у первых исследователей и археологов, открывших древнюю цивилизацию Аль-Улы, сделали все возможное, чтобы представить это аравийское чудо миру.

Редкие археологические объекты, увлекательный мультимедийный контент и работы известного фотографа Яна Артюса-Бертрана знакомят посетителей с удивительными природными красотами и богатым культурным наследием оазиса. IMA гордится возможностью предоставить платформу для проведения столь значимого мероприятия".

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1007111/Experience_AlUla.mp4
Video - https://mma.prnewswire.com/media/1007113/Above_AlUla.mp4

SOURCE Royal Commission for AlUla for Saudi Arabia

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В парижском Институте арабского мира открылась выставка сокровищ древнего "перекрестка цивилизаций" - аравийского оазиса Аль-Ула

Информация предоставлена

Royal Commission for AlUla for Saudi Arabia

08 окт, 2019, 14:05 BST