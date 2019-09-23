В рамках международного проекта по продвижению мира Высший комитет человеческого братства раскрывает проект семейного Авраамова дома

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The Higher Committee for Human Fraternity

23 сен, 2019, 04:08 BST

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- В Нью-йоркской публичной библиотеке прошло международное собрание Высшего комитета человеческого братства, в ходе которого была представлена стратегическая цель продвижения культуры взаимоуважения и диалога между всеми социальными группами, вероисповеданиями и национальностями.

The Higher Committee for Human Fraternity
The Higher Committee for Human Fraternity
The Abrahamic Family House, to be built in Abu Dhabi, UAE
The Abrahamic Family House, to be built in Abu Dhabi, UAE
The Higher Committee for Human Fraternity The Abrahamic Family House, to be built in Abu Dhabi, UAE

Новая организация призвана осуществлять руководство и предоставлять консультации по реализации целей "Документа о человеческом братстве", направленного на поддержание мира и совместного сосуществования, подписанного Его Святейшеством Папой Римским Франциском совместно с верховным имамом аль-Азхара, Его Высочеством шейхом Ахмедом эль-Тайебом (Ahmed el-Tayeb), в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби во время визита папы римского в феврале этого года.

Собрание в Нью-Йорке стало второй за две недели встречей Высшего комитета после прошедшего ранее в Ватикане учредительного созыва и послужило отправной точкой активного сотрудничества на пути к осознанию способов, с помощью которых люди доброй воли всех вероисповеданий смогут достичь взаимопонимания и мира на всей Земле. 

Одним из первых проектов Высшего комитета станет помощь в строительстве Авраамова дома на острове Саадият в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. В соответствии с "Документом о человеческом братстве" церковь, мечеть и синагога впервые будут объединены под одной крышей, которая послужит основой сообщества для межрелигиозного диалога и обмена, а также взращивания ценностей мирного сосуществования и принятия различных вероисповеданий, национальностей и культур.

На встрече в Нью-Йорке был представлен проект семейного Авраамова дома, подготовленный всемирно известным архитектором, обладателем множества наград, офицером ордена Британской империи, сэром Дэвидом Аджайе (David Adjaye).

В связи с этим историческим событием Его Высочество Мигель Анхель Аюсо Гиксот (Miguel Ángel Ayuso Guixot), президент понтификального совета Межрелигиозного диалога и член Высшего комитета, сказал: "Этот амбициозный проект, безусловно, глубоко затрагивает все человечество. И хотя, к сожалению, зло, ненависть и разделение больше привлекают внимание СМИ, существует скрытое море доброты, которое растет и дает надежду на возможность диалога, обмен знаниями и совместное с последователями всех религий и добрых людей строительство общества, в котором будут править мир и братство. Мне хотелось бы от имени всего человеческого братства поблагодарить ОАЭ за содействие этому проекту".

Комментируя это событие, судья Мохамед Махмуд Абдель Салам (Mohamed Mahmoud Abdel Salam), член Высшего комитета и бывший советник верховного имама Аль-Азхара, Его Высочества шейха Ахмеда эль-Тайеба, отметил: "Образование Комитета состоялось в очень важный момент и призвало всех стремящихся к миру людей объединить свои усилия, чтобы создать общество братства, терпимости и мирного сосуществования на всей Земле. Я тронут энергичностью и целеустремленностью принципов "Документа о человеческом братстве" для достижения безопасности, мирного сосуществования и мира для всех.  Кроме того, меня поразила общность намерений Его Святейшества Папы Римского Франциска и верховного имама аль-Азхара, Его Высочества шейха Ахмеда эль-Тайеба (Ahmed el-Tayeb), высказанных ими на встрече в феврале: их целью является достижение счастья для всего человечества, вне зависимости от религии и национальности".

Старший раввин в Еврейском общинном центре Вашингтона и член Высшего комитета М. Брюс Люстиг (M. Bruce Lustig) сказал: "Это уникальная возможность для всех, кто верит в человечность и силу веры. Этот проект поможет в построении связей между религиозными сообществами и их лидерами, а также созданию мира и гармонии в эпоху господствования различий. Для меня честь участвовать в таком бесценном проекте, нацеленном на победу любви над ненавистью, справедливости над несправедливостью и веры над страхом".

Своим мнением поделился основатель и председатель Ассоциации Аджайе сэр Дэвид Аджайе: "Я польщен, и это честь для меня, что был выбран именно мой проект. Я верю, что архитектура поможет создать тот мир, в котором мы хотим жить, мир терпимости, открытости и непрерывного совершенствования. Архитектура и ландшафтный дизайн могут так преподнести структуру и принципы места, чтобы, способствовать развитию диалога, переоценить текущие суждения относительно устройства мира и раскрыть возможности, которые может дать сооружение. Как архитектор, я хочу создать такое здание, которое растворит иерархические различия, будет универсальным и украсит собой разнообразие человеческой жизни. Мы надеемся, что наше здание станет прекрасным пространством, способствующим развитию мыслей, диалогу и пониманию между собранными здесь воедино тремя религиями в это сложное для всего человеческого сообщества время. Это пространство, созданное в столице ОАЭ, будет открыто миру, и мы надеемся, что в этих зданиях люди всех религий и слоев общества настоящего и будущих поколений смогут узнать о проекте мирного сосуществования и присоединиться к нему".

Современный дизайн дома был тщательно отобран с участием архитекторов различных направлений, приверженцев разных религий со всего мира. Проект Аджайе поразителен, он включает различные места для молитв для каждой религии, а также общие пространства для общих собраний и неформальных встреч. Его современная концепция также отражает цель создания пространства для будущих поколений.

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SOURCE The Higher Committee for Human Fraternity

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В рамках международного проекта по продвижению мира Высший комитет человеческого братства раскрывает проект семейного Авраамова дома

Информация предоставлена

The Higher Committee for Human Fraternity

23 сен, 2019, 04:08 BST