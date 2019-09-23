В рамках международного проекта по продвижению мира Высший комитет человеческого братства раскрывает проект семейного Авраамова дома

Новая организация призвана осуществлять руководство и предоставлять консультации по реализации целей "Документа о человеческом братстве", направленного на поддержание мира и совместного сосуществования, подписанного Его Святейшеством Папой Римским Франциском совместно с верховным имамом аль-Азхара, Его Высочеством шейхом Ахмедом эль-Тайебом (Ahmed el-Tayeb), в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби во время визита папы римского в феврале этого года.

Собрание в Нью-Йорке стало второй за две недели встречей Высшего комитета после прошедшего ранее в Ватикане учредительного созыва и послужило отправной точкой активного сотрудничества на пути к осознанию способов, с помощью которых люди доброй воли всех вероисповеданий смогут достичь взаимопонимания и мира на всей Земле.

Одним из первых проектов Высшего комитета станет помощь в строительстве Авраамова дома на острове Саадият в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. В соответствии с "Документом о человеческом братстве" церковь, мечеть и синагога впервые будут объединены под одной крышей, которая послужит основой сообщества для межрелигиозного диалога и обмена, а также взращивания ценностей мирного сосуществования и принятия различных вероисповеданий, национальностей и культур.

На встрече в Нью-Йорке был представлен проект семейного Авраамова дома, подготовленный всемирно известным архитектором, обладателем множества наград, офицером ордена Британской империи, сэром Дэвидом Аджайе (David Adjaye).

В связи с этим историческим событием Его Высочество Мигель Анхель Аюсо Гиксот (Miguel Ángel Ayuso Guixot), президент понтификального совета Межрелигиозного диалога и член Высшего комитета, сказал: "Этот амбициозный проект, безусловно, глубоко затрагивает все человечество. И хотя, к сожалению, зло, ненависть и разделение больше привлекают внимание СМИ, существует скрытое море доброты, которое растет и дает надежду на возможность диалога, обмен знаниями и совместное с последователями всех религий и добрых людей строительство общества, в котором будут править мир и братство. Мне хотелось бы от имени всего человеческого братства поблагодарить ОАЭ за содействие этому проекту".

Комментируя это событие, судья Мохамед Махмуд Абдель Салам (Mohamed Mahmoud Abdel Salam), член Высшего комитета и бывший советник верховного имама Аль-Азхара, Его Высочества шейха Ахмеда эль-Тайеба, отметил: "Образование Комитета состоялось в очень важный момент и призвало всех стремящихся к миру людей объединить свои усилия, чтобы создать общество братства, терпимости и мирного сосуществования на всей Земле. Я тронут энергичностью и целеустремленностью принципов "Документа о человеческом братстве" для достижения безопасности, мирного сосуществования и мира для всех. Кроме того, меня поразила общность намерений Его Святейшества Папы Римского Франциска и верховного имама аль-Азхара, Его Высочества шейха Ахмеда эль-Тайеба (Ahmed el-Tayeb), высказанных ими на встрече в феврале: их целью является достижение счастья для всего человечества, вне зависимости от религии и национальности".

Старший раввин в Еврейском общинном центре Вашингтона и член Высшего комитета М. Брюс Люстиг (M. Bruce Lustig) сказал: "Это уникальная возможность для всех, кто верит в человечность и силу веры. Этот проект поможет в построении связей между религиозными сообществами и их лидерами, а также созданию мира и гармонии в эпоху господствования различий. Для меня честь участвовать в таком бесценном проекте, нацеленном на победу любви над ненавистью, справедливости над несправедливостью и веры над страхом".

Своим мнением поделился основатель и председатель Ассоциации Аджайе сэр Дэвид Аджайе: "Я польщен, и это честь для меня, что был выбран именно мой проект. Я верю, что архитектура поможет создать тот мир, в котором мы хотим жить, мир терпимости, открытости и непрерывного совершенствования. Архитектура и ландшафтный дизайн могут так преподнести структуру и принципы места, чтобы, способствовать развитию диалога, переоценить текущие суждения относительно устройства мира и раскрыть возможности, которые может дать сооружение. Как архитектор, я хочу создать такое здание, которое растворит иерархические различия, будет универсальным и украсит собой разнообразие человеческой жизни. Мы надеемся, что наше здание станет прекрасным пространством, способствующим развитию мыслей, диалогу и пониманию между собранными здесь воедино тремя религиями в это сложное для всего человеческого сообщества время. Это пространство, созданное в столице ОАЭ, будет открыто миру, и мы надеемся, что в этих зданиях люди всех религий и слоев общества настоящего и будущих поколений смогут узнать о проекте мирного сосуществования и присоединиться к нему".

Современный дизайн дома был тщательно отобран с участием архитекторов различных направлений, приверженцев разных религий со всего мира. Проект Аджайе поразителен, он включает различные места для молитв для каждой религии, а также общие пространства для общих собраний и неформальных встреч. Его современная концепция также отражает цель создания пространства для будущих поколений.

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SOURCE The Higher Committee for Human Fraternity