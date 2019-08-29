В Риге состоялась презентация китайского безвизового курорта Санья

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Sanya Tourism, Culture, Radio, Television and Sports Bureau

29 авг, 2019, 17:23 BST

РИГА (RIGA), Латвия, 29 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- Делегация в составе пяти представителей деловых кругов китайского туристического центра Санья с 21 по 29 августа посетила Латвию, Хорватию и Венгрию. Визит осуществляется в рамках кампании по продвижению обширных туристических ресурсов Саньи и укреплению делового сотрудничества между провинцией Хайнань и странами Балтии и Скандинавии. В состав делегации во главе с председателем городского комитета Народного политического консультативного совета Китая в г. Санья г-жой Жун Липин (Rong Liping) вошли официальные представители Городского комитета НПКСК, Управления по вопросам туризма, телерадиовещания и спорта г. Саньи, а также Городского управления коммерции.

Sanya City (Riga) Promotion Event
Sanya City (Riga) Promotion Event

21 и 22 августа китайские гости посетили Министерство транспорта, Латвийское агентство по вопросам инвестиций и развития и Международный аэропорт "Рига". Делегацию тепло поприветствовали руководитель авиационного департамента латвийского Министерства транспорта Арнис Муйзниекс (Arnis Muiznieks), директор Агентства по вопросам инвестиций и развития Андрис Озолс (Andris Ozols) и глава правления Международного аэропорта "Рига" Илона Лице (Ilona Lice).

23 августа на территории рижского отеля Radisson Blu Latvija состоялась Презентация г. Саньи - одно из запланированных делегацией мероприятий, направленных на ознакомление зарубежных туристов с уникальными характеристиками и обширными туристическими ресурсами тропического курорта. На презентацию были приглашены свыше 60 почетных гостей, в число которых вошли временный поверенный в делах Посольства КНР в Латвийской Республике Сунь Инлай (Sun Yinglai), советник по торгово-экономическим вопросам Посольства КНР в Латвийской Республике Шэнь Сяокай (Shen Xiaokai), советник правления Международного аэропорта "Рига" Артурс Кокарс (Arturs Kokars), представитель Латвийского агентства инвестиций и развития по вопросам культуры и туризма в Китае Марта Иванинок-Циинь (Marta Ivaninoka-Cjina), а также члены китайской диаспоры в Латвии, эксперты туристической отрасли и представители СМИ Латвии, Финляндии и Литвы.

В своей приветственной речи на мероприятии г-жа Жун сделала акцент на политике безвизового посещения Саньи для граждан 59 стран мира (включая Латвию), а также кратко познакомила собравшихся с уникальными преимуществами курортного города, обладающими особой привлекательностью для туристов. В завершении своего выступления глава делегации отметила, что "описать словами всю красоту, жизненную силу и перспективы Саньи как туристического направления очень сложно". Советник по торгово-экономическим вопросам при Посольстве КНР г-н Шэнь и консультант правления Международного аэропорта "Рига" г-н Кокарс также выступили с речами, в которых выразили свою поддержку взаимному обмену и установлению прямого авиасообщения между Саньей и Ригой.

Представитель местного турагентства Максим Пипекевич (Maksims Pipekevics) отметил: "Граждане стран Балтии и Скандинавии имеют возможность посещать провинцию Хайнань без виз. Нашим туристам, не планирующим задерживаться в Санье больше чем на 30 дней, не нужно тратить время на получение разрешений на въезд. Политика безвизового посещения Саньи является мощным маркетинговым аргументом".

С начала этого года власти Саньи активно проводят различные промо-мероприятия, содействуя региональным турфирмам в расширении своего международного присутствия, привлечении зарубежных инвестиции и создании маркетинговых каналов за пределами Китая. Руководство города объединило свои усилия с такими всемирно известными туроператорами, как Thomas Cook и Colatour, для организации выездных презентаций по всему миру. Промо-центры Саньи уже работают на Тайване, в специальном административном районе Гонконг, Индонезии, Малайзии, Японии и Индии.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/965145/Sanya_Tourism.jpg

SOURCE Sanya Tourism, Culture, Radio, Television and Sports Bureau

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В Риге состоялась презентация китайского безвизового курорта Санья

Информация предоставлена

Sanya Tourism, Culture, Radio, Television and Sports Bureau

29 авг, 2019, 17:23 BST