В «Российской газете» опубликована рекламная статья «Горные вершины Тяньчжушань: столбы, подпирающие небо»

ХЭФЭЙ, Китай, 8 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- По данным Управления культуры и туризма провинции Аньхой, 1 декабря по местному времени в «Российской газете» была опубликована рекламная статья для туристов под названием «Горные вершины Тяньчжушань: столбы, подпирающие небо». Публикация статьи вызвала всплеск энтузиазма среди российских читателей.

Какое место лучше всего подходит для сохранения здоровья? Каждый представляет его по-своему, а у гор Тяньчжушань есть свой ответ.

Этот сказочный уголок Востока, расположенный на 30-й параллели Северного полушария, является тем отдаленным местом, в которое люди всегда хотят возвращаться. Tianzhu Mountain — всемирный геопарк, расположенный в городе Цяньшань провинции Аньхой — является одним из самых живописных мест Китая. Это настоящий «зеленый музей». Здесь четыре явно выраженных сезона, мягкий климат и богатая природа. Его площадь покрыта лесами примерно на 97%.

Здесь родилась оздоровительная гимнастика «Тяньчжушаньский цигун» и поддерживается стремление к здоровому образу жизни.

Превосходная окружающая среда и хорошие возможности для сохранения здоровья ежегодно привлекают сюда десятки тысяч российских туристов. Место сбора российских туристов у подножия горы называется китайской «русской деревней». Согласно статистическим данным Управляющего комитета парка Tianzhu Mountain, в 2019 году это живописное место посетили 1,542 млн туристов, включая 92 тысячи иностранных, около 20 тысяч из которых приехали из России.

Связующим звеном «русской деревни» в парке Tianzhu Mountain являются китайские боевые искусства. Оздоровительная гимнастика «Тяньчжушаньский цигун» сочетает теорию традиционной китайской медицины с физиологической подготовкой тела. Эта школа здоровья, расположенная в спокойной и уютной атмосфере парка Tianzhu Mountain и проявляющаяся в форме жесткого и элегантного китайского кунг-фу, служит целям поддержания физической формы и очищения разума.

По мере реализации в Китае инициативы «Один пояс и один путь» сотрудничество провинции Аньхой с Россией становится все более тесным. «Русская деревня» — это не только прекрасное место для отдыха и осмотра достопримечательностей, но и важная платформа для культурного обмена между Китаем и Россией.

