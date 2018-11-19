В Санье прошел Форум по вопросам сотрудничества туристических городов региона реки Ланьцян-Меконг-2018

Член Постоянной комиссии при Партийном комитете КПК в пров. Хайнань и секретарь Городского комитета КПК в Санье г-н Тун Даочи (Tong Daochi) в своей приветственной речи на церемонии открытия форума отметил, что Санья в последние годы извлекает значительную пользу из сотрудничества с городами, расположенными вдоль течения Ланьцан-Меконга, охватывающего планирование и внедрение новых авиамаршрутов, организацию туризма, культурный обмен и двустороннюю торговлю. Он также добавил, что в рамках форума власти города планируют обсудить перспективы и возможности для дальнейшего углубления партнерства с этими городами в целях создания платформы для культурного, образовательного, аграрного и туристического обмена.

По словам генерального консула Королевства Таиланд в Гуанчжоу Васина Руангпратипсанга (Vasin Ruangprateepsaeng), принимавшего участие в двух предыдущих сессиях мероприятия, форум предоставляет возможности для весьма конструктивного диалога, который уже привел к расширению сотрудничества между городами странами в регионе реки Меконг. Он отметил, что в этом году мероприятие отличается особой значимостью и своевременностью на фоне высоких темпов экономического развития и дальнейшей оптимизации политики открытости как в Китае, так и в соседних государствах, а также реализации китайской инициативы «Один пояс, один путь» и планов Таиланда по созданию Восточного экономического коридора и Thailand 4.0. Все эти начинания потенциально способны принести странам-участницам новые преимущества от сотрудничества в сфере туризма.

Заместитель директора Управления информации, культуры и туризма лаосской провинции Луангпхабанг Судафон Хомтхавонг (Soudaphone Khomthavong) подчеркнула, что форум открывает перед городами, расположенными на берегах Меконга, отличные возможности и помогает им наращивать свой потенциал в туристическом секторе. Власти Луангпхабанга активно сотрудничают с Китаем в сфере обмена туристическими ресурсами, а правительство Лаоса проводит преференциальную политику, ориентированную на туристов из Поднебесной, включая, например, возможность оформления визы по прибытии в страну. По словам г-жи Хомтхавонг, в предстоящем 2019 году руководство страны планирует обнародовать новые нормативные положения, способствующие притоку китайских туристов в Лаос.

В программу двухдневного мероприятия вошли встреча в формате «круглого стола», совместная выставка городов региона реки Ланьцан-Меконг, а также ряд тематических секций, посвященных сотрудничеству в туристической отрасли. В ходе «круглого стола» представители городов региона Ланьцан-Меконг составили Меморандум о взаимопонимании в вопросах расширения сотрудничества в семи основных аспектах туристического сектора, включая создание механизма взаимных туристических коммуникаций; открытие новых авиамаршрутов; разработку новых круизных маршрутов; реализацию дополнительных совместных проектов.

Первая встреча лидеров стран-участниц проекта сотрудничества «Ланьцан-Меконг» (Lancang-Mekong Cooperation (LMC) состоялась в Санье в марте 2016 года. За ней последовал и первый Форум по вопросам сотрудничества туристических городов региона реки Ланьцан-Меконг, прошедший в Санье в том же году с целью окончательного согласования вопросов, поднятых в ходе встречи LMC. Мероприятие наглядно продемонстрировало желание и готовность региональных туристических центров к продвижению сотрудничества.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/789065/2018_opening_ceremony.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/789066/2018_round_table.jpg

SOURCE Sanya Tourism Development Commission