В Санья (пров. Хайнань) прошел гостевой турнир по пляжному гандболу

В минувшую пятницу на гостевом турнире по пляжному гандболу 2020 Sanya Beach Handball Invitational Tournament мужская команда провинции Шаньдун победила своих соперников из провинции Аньхой со счетом 2-0 и завоевала чемпионский титул. Игра началась решительными атаками команды Анхоя, тогда как спортсмены из Шаньдуна использовали защитную тактику с нанесением контрударов, а счет в матче открыл голкипер этой команды прямым броском по воротам, воспользовавшись тем, что игроки из Аньхоя не успели занять оборонительные позиции. Во второй половине игры обе команды играли жестко, и на последней секунде матча, когда Аньхой отставал от Шаньдуна на один мяч, Ван Вэньцзюнь не реализовал свободный бросок, назначенный в пользу Аньхоя. «Мы победили главным образом за счет сыгранности и хорошей обороны, продемонстрировав сегодня свой обычный уровень подготовки», — сказал игрок команды Шаньдуна Сунь Хаонань (Sun Haonan).

В женской части турнира чемпионский титул завоевала команда из провинции Аньхой, победив молодежную национальную сборную Китая со счетом 2-0. Женская команда Аньхоя, в состав которой входят многие участники национальной сборной и средний возраст которой составляет 22 года, легко победила в матче за счет роста и опыта своих игроков. Заместитель генерального секретаря Китайской ассоциации гандбола Чэн Цяо (Cheng Qiao) заявил, что пляжный гандбол привлекает зрителей умением спортсменов совершать фантастические броски, в частности с вращением в воздухе на 360 градусов при выполнении двухочкового броска.

По словам вице-мэра города Санья Чжоу Цзюня (Zhou Jun), серия турниров "Beautiful Sanya 2020" задумана в качестве тренировочных соревнований в процессе подготовки к Играм. Организационный комитет Шестых пляжных азиатских игр Sanya 2020 приложит все усилия для проведения гостевых турниров при строгом соблюдении мер профилактики и борьбы с эпидемией.

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Подпись: 13 ноября в финале женского турнира команда провинции Аньхой победила молодежную сборную Китая со счетом 2-0, завоевав женский командный титул. Чжан Тяньцзи (Zhang Tianjie) из команды Аньхоя в атаке.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1335088/Sanya_Beach_Handball_Invitational.jpg

SOURCE SABGOC