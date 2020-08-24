В Шэньяне открылся 6-й Международный молодежный турнир по футболу "Peace Cup"

ШЭНЪЯН (SHENYANG), Китай, 24 августа 2020 г. /PRNewswire/ -- 21 августа на стадионе №2 Международного футбольного парка в Шэньяне прошла церемония открытия 6-го Международного молодежного турнира по футболу "Peace Cup".

В этом году турнир "Peace Cup" стал единственным на северо-востоке Китая "национальным демонстрационным проектом спортивной отрасли". В этом году Международный молодежный турнир по футболу "Peace Cup" продолжает тему "Инициатива "Один пояс, один путь" объединяет человечество узами мира и дружбы". Организатором мероприятия, проходящего при спонсорской поддержке муниципального народного правительства Шэньяна, выступила администрация района Хэпин и городское управление по вопросам спорта.

В церемонии открытия турнира приняли участие представители нескольких профессиональных футбольных клубов из эшелона U13 национального чемпионата, а также четырех зарубежных студенческих и молодежных команд. Иностранные студенты китайских вузов обеспечивают мощную поддержку своим командам. Вместе со своими китайскими сокурсниками на турнире сразятся игроки из 20 стран мира, включая Россию, Гану, Нигерию, Марокко, Мексику и т.д. Впервые в истории "Peace Cup" в соревнованиях примет участие команда, состоящая исключительно из иностранных студентов. Это обстоятельно существенно повышает градус конкуренции на турнире.

Команда из Тачэна - города-побратима Шэньяна, - принимала участие во всех пяти предыдущих чемпионатах. Однако в этом году по причине пандемии тачэнцы вынуждены пропустить турнир. Тем не менее, команда прислала свое видеопоздравление с напутственными пожеланиями к участникам шестого "Peace Cup". Ролик быстро завоевал популярность в Интернете.

Чтобы подарить аудитории еще более яркие впечатления от просмотра, оргкомитет турнира использовал интерактивную VR-платформу 5G с углом обзора в 360 градусов, разработанную Liaoning Mobile совместно с Huawei VR Cloud. Инновационные технологии 5G-связи с высокой пропускной способностью и малым временем задержки обеспечили зрителям церемонии открытия красочное изображение и настоящий эффект присутствия.

Музыкальная композиция "Моя семья живет в Шэньяне" в исполнении известного актера Чжу Сяохуна (Zhu Xiaohong) напомнила публике классические и популярные мотивы. А фотографии Шэньяна, сменявшие друг друга на большом экране, ближе познакомили игроков команд-участниц с очаровательной столицей турнира. Кульминацией церемонии стало совместное исполнение песни "Я вернусь сюда в будущем".

Международный молодежный турнир по футболу "Peace Cup" проводится в Шэньяне и открыт для всего мира как символ здоровья, счастья, дружбы и мира, которые футбол дарит детям.

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Подпись под фото: В Шэньяне открылся 6-й Международный молодежный турнир по футболу "Peace Cup"

SOURCE Shenyang Municipal People's Government