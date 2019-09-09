В Уси проходит выставка World Internet of Things (IoT) Exposition-2019

НАНКИН (NANJING), Китай, 9 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- Согласно сообщению Пресс-центра World Internet of Things, 7-10 сентября в городе Уси на берегу озера Тайху проходит выставка 2019 World Internet of Things (IoT) Exposition.

8 сентября гости и участники мероприятия имели возможность познакомиться с множеством потрясающих инноваций. В зоне беспилотного транспорта на приборной доске автомобилей отображалась информация о трафике, а также оперативные предупреждения о регулируемых перекрестках и пробках. Водитель может не заботиться об управлении авто на протяжении всей поездки. Машина движется по дороге в режиме полного автопилота, предоставляя водителю и пассажирам возможность расслабиться и наслаждаться комфортом салона.

В Уси, снискавшем себе славу "города IoT", элементы Интернета вещей можно увидеть буквально на каждом шагу.

Каждый уголок "умного" склада HLA заполнен горами товаров, но сотрудникам предприятия нет нужды беспокоиться. Благодаря технологиям IoT, людям больше не нужно искать нужные товары - они сами находят их. Одежда автоматически упаковывается для транспортировки. Управление поливом или удобрением виноградников с использованием технологий 5G+IoT может осуществляться посредством мобильного телефона. В результате выращивание винограда становится похожим на компьютерную игру в фермера.

Как в быту, так и в общественной жизни технологии Интернета вещей приносят с собой радикальные изменения: "умные" пенсии, "умные" дома, "умная" логистика, "умное" здравоохранение... Практический пример Уси наглядно показывает, как IoT открывает новые перспективы для высококачественного развития.

За последние десять лет городу удалось подняться к новым вершинам отрасли Интернета вещей. В демонстрационной зоне IoT были собраны свыше 2 000 предприятий отрасли, благодаря чему была сформирована отраслевая цепочка производства чипов, сенсоров, сетевого коммуникационного оборудования, умного аппаратного обеспечения и прикладных сервисов. В прошлом году доход отрасли Интернета вещей в Уси достиг 263,87 млрд юаней, а на долю производимой здесь продукции приходится почти половина всего производства в провинции Цзянсу.

На протяжении вот уже десяти лет Уси успешно эксплуатирует систему "умного" города. Свыше 300 демонстрационных проектов, 21 образцово-показательный проект национального уровня, первый в мире проект общегородской сети Internet of Vehicle (IoV), первая в стране экспериментальная зона IoV, включение в "Топ-20 умных городов мира-2018"... По словам вице-президента CCID Лью Вэньцяна (Liu Wenqiang), Уси подает пример масштабного применения технологий Интернета вещей.

"Задаетесь вопросом будущего развития IoT? Посмотрите на Китай, Цзянсу и Уси". Можно сказать, что десятилетие успеха Уси по праву принадлежит всей провинции. По итогам десятилетних проб и ошибок городу удалось сформировать эффективную отраслевую модель Интернета вещей, стимулирующую развитие этой сферы и оказывающую влияние на всю страну.

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SOURCE World Internet of Things News Center