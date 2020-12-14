Valeo представит новинку для электромобилей 15 декабря

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Valeo

14 дек, 2020, 09:00 GMT

ПАРИЖ, 14 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- 15 декабря в 13:00 по парижскому времени (CET) компания Valeo, являющаяся одним из мировых лидеров в области электрификации транспортных средств, представит на сайте www.valeo.com очередную революционную новинку, внося свой вклад в коренную модернизацию электротранспортных средств! Длительность презентации составит не более 10 минут. 

Благодаря этой новинке Valeo вновь подтверждает свою репутацию одного из основных игроков в сфере электромобилей во всех ее формах.   

Save the date Valeo

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1384405/Save_the_date_Valeo.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1343650/Valeo_2020_logo.jpg

SOURCE Valeo

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