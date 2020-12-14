Valeo представит новинку для электромобилей 15 декабря

ПАРИЖ, 14 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- 15 декабря в 13:00 по парижскому времени (CET) компания Valeo, являющаяся одним из мировых лидеров в области электрификации транспортных средств, представит на сайте www.valeo.com очередную революционную новинку, внося свой вклад в коренную модернизацию электротранспортных средств! Длительность презентации составит не более 10 минут.

Благодаря этой новинке Valeo вновь подтверждает свою репутацию одного из основных игроков в сфере электромобилей во всех ее формах.