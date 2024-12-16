Vantage Markets отмечает успех копитрейдинга вирусной видеокампанией с дуэтами ведущих инфлюенсеров из Индии и Вьетнама

ПОРТ-ВИЛА, Вануату, 16 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Vantage Markets («Vantage»), отмечающая 15-летие работы для расширения возможностей трейдеров, рада объявить об ошеломляющем успехе своей последней рекламной видеокампании Join the Move, Mirror the Trade. Творчески сочетая танец и копитрейдинг, кампания ворвалась в социальные сети: ведущие инфлюенсеры из Индии и Вьетнама с энтузиазмом создают дуэты с видео, ускоряя его распространение по всему региону.

Join the Move, Mirror the Trade. Copy Trade 101!

Благодаря уникальному танцевальному стилю каждого инфлюенсера, который органично синхронизируется с заводной хореографией видео, кампания Join the Move, Mirror the Trade приобрела широкую популярность, вдохновив новую волну трейдеров на изучение возможностей копитрейдинга. Благодаря таким инфлюенсерам, как Нгуен Фам (Nguyen Pham) из Вьетнама и Р Радж Шарма (R Raj Sharma) из Индии, эта видеокампания проложила яркий и простой путь к копитрейдингу для новых трейдеров. Этот всплеск участия инфлюенсеров помог Vantage инициировать содержательный диалог о расширении финансовых возможностей, установив связь с новым поколением трейдеров в свежем, динамичном стиле.

Join the Move, Mirror the Trade: делаем трейдинг доступным для всех

В основе кампании Vantage лежит функция копитрейдинг, которая позволяет пользователям зеркально копировать стратегии опытных трейдеров через интуитивно понятный и удобный интерфейс. Такой подход позволяет новым трейдерам становиться более уверенными и учиться у опытных специалистов в упрощенном формате — подобно повторению танцевальных движений в дуэте. Благодаря расширенной поддержке разных валют, совместимости с несколькими счетами и низкому минимальному депозиту в размере 50 долларов США платформа Vantage обеспечивает доступность копитрейдинга трейдерам всех уровней.

Марк Деспальер (Marc Despallieres), директор компании Vantage Markets по стратегии и трейдингу, прокомментировал: "За последние 15 лет наша приверженность совершенству и инновациям в сфере трейдинга только укрепилась. Успех этой рекламной кампании подчеркивает нашу миссию по расширению возможностей и вдохновении нового поколения трейдеров. Кампания Join the Move, Mirror the Trade точно отражает дух обучения через взаимодействие, и мы очень рады видеть, как инфлюенсеры и их аудитория приняли ее".

Отмечаем 15 лет инноваций

Эта кампания знаменует важную веху на 15-летнем пути Vantage по расширению финансовой доступности и инноваций в сфере трейдинга. Представление Vantage о совершенствовании трейдинга продолжает находить отклик во всем мире, и эта видеокампания подтверждает ее мощное позитивное влияние на новое поколение трейдеров.

Смотрите вирусное видео и включайтесь в движение здесь.

О компании Vantage

Vantage Markets (или Vantage) — это мультиактивный CFD-брокер, предлагающий клиентам доступ к быстрому и мощному сервису для торговли контрактами на разницу цен (CFD-инструментами), включая Forex, сырьевые товары, индексы, акции, ETF и облигации.

Обладая более чем 15-летним опытом работы на рынке, Vantage выходит за рамки роли брокера, предоставляя трейдерам надежную торговую экосистему, отмеченное наградами мобильное приложение для трейдинга и удобную торговую платформу, которая позволяет клиентам использовать все возможности для заключения сделок. Приложение Vantage доступно в App Store и Google Play.

Торгуй с умом @vantage

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ: Торговля CFD сопряжена со значительными рисками. Ваши потери могут быть больше, чем ваши первоначальные инвестиции.

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=WPuXHY1e1pY

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2506103/Vantage_15_Logo_Logo.jpg