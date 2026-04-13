МОСКВА, 13 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- 14–15 апреля 2026 года в Москве, в Крокус Экспо, пройдет Blockchain Forum 2026 — одно из ключевых событий региона для профессионалов в сфере криптовалют, трейдинга и блокчейн-технологий.

По мере того как индустрия продолжает развиваться в направлении цифровых активов, инфраструктуры и пользовательского опыта, форум объединяет участников со всего мира — представителей трейдинга, Web3 и цифровых рынков. Особое внимание уделяется нетворкингу, обмену рыночной экспертизой и поиску новых возможностей в криптоэкосистеме.

Vantage Markets представит торговые решения на Blockchain Forum 2026

Vantage Markets примет участие в форуме в статусе Sapphire-спонсора и приглашает трейдеров, партнеров и участников индустрии посетить стенд SP 21.

Почему мы участвуем

Для нас такие мероприятия — это прежде всего живое, личное общение. Форум объединяет людей, которые формируют индустрию: трейдеров, разработчиков, инвесторов и предпринимателей.

Это возможность обсудить, куда движется рынок, какие решения остаются актуальными и какие инструменты сегодня востребованы среди трейдеров.

Что мы представим

На форуме мы расскажем о наших последних разработках.

Гибкость без ограничений

Недавно Vantage представил новый тип счета — Premium Unlimited Account, созданный для активных трейдеров, которым важна гибкость в управлении капиталом.

Ключевые особенности:

более гибкие параметры кредитного плеча, адаптирующиеся под различные торговые стратегии

системы мониторинга рисков в режиме реального времени

динамическая настройка торговых условий в зависимости от рыночной активности

защита от отрицательного баланса

Мы понимаем, что тема плеча является чувствительной, поэтому основной акцент сделан на управлении рисками, стабильности и архитектуре системы, а не на максимизации торговых возможностей.

За пределами трейдинга: развитие платформы

Параллельно Vantage продолжает развивать экосистему своей платформы через обновленное приложение Vantage App.

По мере усложнения торговой среды пользователи ожидают от платформ не только качественного исполнения сделок. Новая версия Vantage App отражает переход к более интегрированному опыту, где пользователи могут просматривать, управлять и перемещать средства между различными счетами в рамках единой структуры.

В числе ключевых улучшений:

консолидированное отображение активов по всем счетам

более интуитивные процессы пополнения, перевода и вывода средств

более прозрачное распределение и использование капитала

Этот подход отражает более широкую тенденцию рынка — переход к интегрированным торговым экосистемам, где платформа поддерживает не только сделки, но и управление капиталом в целом.

Что будет на стенде

Посетители стенда SP 21 смогут:

пообщаться с командой Vantage в неформальной обстановке

обсудить возможности партнерства

узнать больше о продуктах и торговых условиях

обсудить текущие рыночные тренды и стратегии

увидеть, как работают решения Vantage на практике

Также на стенде пройдет интерактивная активность с розыгрышем призов, включая эксклюзивный мерч и брендированные смарт-устройства.

Где встречается будущее индустрии

Blockchain Forum — это не только про технологии, но и про сближение трейдинга, цифровых активов и финансовой инфраструктуры.

Для Vantage участие в форуме — это возможность быть ближе к этим изменениям: взаимодействовать с рынком, понимать новые потребности пользователей и продолжать развивать решения, соответствующие современным сценариям работы с капиталом.

Будем рады видеть вас на стенде SP 21.

Чтобы узнать больше об инициативах и событиях Vantage, посетите сайт Vantage Markets.

