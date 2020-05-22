Ведущий тайский застройщик коммерческой недвижимости Central Pattana продвигает свой план «Reunite Thailand Together» по восстановлению экономики страны и обеспечению безопасности покупателей в условиях пандемии

После ослабления карантина в Таиланде компания традиционно предпринимает активные попытки поддержать страну в преодолении этого трудного периода, создавая новые рабочие места, внося собственный вклад в развитие местных сообществ и содействуя экономическому росту. В стремлении смягчить удар, нанесенный всему региональному сектору розничной торговли, CPN разработала национальный план экономического выздоровления «Reunite Thailand Together», охватывающий три основных стратегии: (1) восстановление уверенности путем продвижения норм санитарно-гигиенической безопасности, а также новых правил общественного поведения. Вместе с нашими партнерами мы создаем и внедряем инновационные методы обеспечения безопасности покупателей. В число таких инноваций входят роботы «AIS», измеряющие температуру тела посетителей, робот UV-C, работающий в Центральных фуд-кортах и на верхних этажах ТЦ, устройство UV-C, обеспечивающее дезинфекцию одежды в магазинах «Uniqlo»; (2) возобновление бизнеса путем инвестирования 15-20 млрд бат в год в новые проекты, а также поддержки наших арендаторов в вопросах возобновления продаж и предоставления льготных тарифов арендной платы. Кроме того, компания CPN планирует расширить свою программу «Omnichannel» для устойчивого роста всех игроков сектора; (3) возрождение экономики Таиланда посредством создания рабочих мест и источников дохода для сотрудников CPN и магазинов-арендаторов, а также продвижения проектов «Thais for Thais», направленных на восстановление экономики путем бесплатного предоставления свыше 40 000 кв.м коммерческих площадей фермерам и малым предприятиям по всей стране.