Вэйфан поделился опытом борьбы против COVID-19 со своим польским городом-побратимом Ольштыном

ВЭЙФАН (WEIFANG), Китай, 3 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- Согласно сообщению Управления по иностранным делам Муниципального правительства г. Вэйфан, 26 мая состоялась видео-конференция между представителями Варшавы, Ольштына и двух китайских городов восточно-китайской провинции Шаньдун - Цзинаня и Вэйфана. Города-побратимы Ольштын и Вэйфан обменялись опытом и рекомендациями по профилактике и контролю распространения нового коронавируса (COVID-19). В конференции приняли участие посол КНР в Республике Польша Лю Гуанюань (Liu Guangyuan), а также мэры Ольштына и Вэйфана Петр Гржимович (Piotr Grzymowicz) и Тянь Цинъин (Tian Qingying).

Конференция стала первой попыткой обмена опытом между двумя городами-побратимами по вопросам эффективной профилактики и контроля COVID-19. Группа польских медиков задала своим китайским коллегам в общей сложности 11 вопросов касательно их практических наработок в борьбе с новым коронавирусом.

Г-н Тянь Цинъин от имени властей Вэйфана пригласил г-на Гржимовича посетить Вэйфан, когда для этого появится возможность. Стороны рассчитывают на расширение торговых и дружеских связей по окончании пандемии.

Мэр Ольштына поблагодарил китайских друзей за рекомендации по противовирусным мероприятиям и выразил надежду на углубление двустороннего обмена в экономической, культурной и прочих сферах.

Вэйфан и Ольштын стали городами-побратимами в 2016 году. С тех пор они поддерживают тесные контакты и реализуют разнообразные программы обмена и сотрудничества в экономической, культурной и туристической отраслях.

После вспышки пандемии COVID-19 руководство Вэйфана направило польскому побратиму гуманитарную помощь в виде 1000 медицинских масок N95, 10 000 одноразовых масок и 200 защитных костюмов.

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SOURCE The Foreign Affairs Office of Weifang Municipal Government