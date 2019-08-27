Величие в простоте: основа философии GAC Motor

ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 27 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- Поступай правильно и упорно стой на своем. Это твердое убеждение лесничий стремился прививать своему сыну на протяжении 41 года усилий по превращению 2,27 кв. км бесплодной скалы в густой зеленый лес из полумиллиона посаженных ими деревьев. После выхода на пенсию свои ежедневные обязанности по защите и патрулированию рукотворного леса он передал своему сыну.

Ознакомиться с интерактивным мультимедийным пресс-релизом можно здесь: https://www.multivu.com/players/English/8583351-gac-motor-greatness-in-ordinary/

Эта история о простом старике и его сыне из провинции Цзянси была записана специалистами GAC Motor, которые в последствии рассказали ее миллионам людей.

Деревья воплотили в себе надежду семьи на светлое будущее. Воодушевляемые этой надеждой, два поколения лесничих посвятили свои жизни ежедневной посадке и защите леса. Они никогда не считали себя "великими героями", но сумели достичь величия своим упорным повседневным трудом, позволившим превратить бесплотную скалистую землю в настоящее зеленое море.

В основе любого величия лежит настойчивое стремление день за днем поступать правильно. GAC Motor рассказывает истории великих поступков простых людей, из поколения в поколение следующих своим убеждениям. Компания не только отдает этим людям дань уважения своей серией короткометражных фильмов "Хвала простоте" (Salute the Ordinary), но и следует по тому же пути в стремлении воплотить в жизнь собственные мечты по обеспечению комфортной мобильности для потребителей по всему земному шару.

GAC Motor стремится поступать правильно, создавая инновации и продвигаясь по пути технологического прогресса, одновременно соблюдая высочайшие стандарты качества проектирования, производства, сбыта, послепродажного обслуживания своей продукции и отказываясь идти на компромиссы в сложных ситуациях. Подобный подход помог компании завоевать себе высокий авторитет и признание на рынке.

По данным отчёта о результатах исследования качества продукции China Initial Quality StudySM(IQS), проведённого J.D. Power Asia Pacific, компания седьмой год подряд занимает первое место среди всех китайских брендов, что демонстрирует успех корпоративной стратегии, ориентированной на высокое качество инновационного НИОКР, производства, поставок, маркетинга и послепродажного обслуживания.

Следуя своей концепции величия в простоте, вдохновением для которой служат истории вот таких обычных людей, GAC Motor и дальше будет прилагать все усилия к разработке продуктов и сервисов, славящихся высочайшим качеством.

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SOURCE GAC Motor