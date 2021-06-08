Виртуальные звезды России и КНР исполнили песню в честь Годов научно-технического сотрудничества

BEIJING, 8 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- Виртуальные звезды России и Китая исполнили песню, посвященную перекрестным Годам научно-технического и инновационного сотрудничества. Премьера песни «Навстречу счастью шагай!» прошла 7 июня на платформе информслужбы «Россия-Китай: главное», на площадках ведущих российских и китайских СМИ и в соцсетях двух стран.

Клип представила CGTN – Китайская глобальная телевизионная сеть. По словам продюсеров, песня призвана упрочить российско-китайскую дружбу из поколения в поколение, повысить интерес молодежи двух стран к высоким технологиям и инновациям.