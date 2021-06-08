Виртуальные звезды России и КНР исполнили песню в честь Годов научно-технического сотрудничества
08 июн, 2021, 07:21 BST
BEIJING, 8 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- Виртуальные звезды России и Китая исполнили песню, посвященную перекрестным Годам научно-технического и инновационного сотрудничества. Премьера песни «Навстречу счастью шагай!» прошла 7 июня на платформе информслужбы «Россия-Китай: главное», на площадках ведущих российских и китайских СМИ и в соцсетях двух стран.
Клип представила CGTN – Китайская глобальная телевизионная сеть. По словам продюсеров, песня призвана упрочить российско-китайскую дружбу из поколения в поколение, повысить интерес молодежи двух стран к высоким технологиям и инновациям.
«Навстречу счастью шагай!» впервые на русском исполнила виртуальная звезда китайского интернета – Ло Тяньи. В ролике также дебютирует виртуальный персонаж Aлёна, образ которой на основе технологий Искусственного интеллекта, захвата движений, синтеза голоса и др. создали российская и китайская хайтек-компании – «Маливар» и IFLYTEK. Будучи первым виртуальным персонажем, созданным специалистами двух стран, Алёна стала своеобразным символом новейших разработок и инновационного сотрудничества двух стран.
Напомним, что в 2020-2021 годах Россия и Китай проводят перекрестные Годы научно-технического и инновационного сотрудничества. В расписании Годов – более тысячи мероприятий научно-технического и инновационного обмена и сотрудничества, охвативших фундаментальные исследования, аэрокосмическую промышленность, энергетику, медицину, новые материалы и многое другое.
видео - https://www.youtube.com/watch?v=BoLg6ICRgVg
SOURCE CGTN
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