Власти Хайнаня обновили политику беспошлинной торговли: лимит покупок повышен до 30 000 юаней, откроются два новых магазина «дьюти-фри»

ХАЙКОУ (HAIKOU), Китай, 4 декабря 2018 г. /PRNewswire/ -- Власти Хайнаня внесли коррективы в политику беспошлинной торговли для посетителей острова. Об этом говорится в недавнем совместном заявлении Министерства финансов КНР, Главного таможенного управления и Государственной налоговой администрации КНР. Обновленные директивы характеризуются большей открытостью, удобством и направлены на превращение Хайнаня в центр международного туризма и потребления. Новый порядок вступил в силу с 1 декабря 2018 года.

Основным коррективам подверглись три аспекта политики беспошлинной торговли: Во-первых, максимальный лимит покупок в магазинах «дьюти-фри» повышен с 16 000 до 30 000 юаней. Во-вторых, в перечень беспошлинных товаров включены различные средства медицинской реабилитации, включая оборудование для тренировки зрения, слуховые аппараты, ортопедические изделия и дыхательные аппараты для использования в домашних условиях. Каждый гость островной провинции при каждом визите может беспошлинно приобрести два подобных изделия. В-третьих, граждане Китая, проживающие на Хайнане или за его пределами, также смогут воспользоваться всеми преимуществами политики беспошлинной торговли.

Кроме того, по данным Хайнаньского управления финансов, власти островной провинции завершили разработку документов, регламентирующих порядок беспошлинной торговли для пассажиров морских лайнеров, а также подготовились к открытию двух новых магазинов «дьюти-фри». Обе меры будут реализованы в скором времени после проведения инспекций на месте. Один из двух новых центров беспошлинной торговли откроется в Хайкоу, а другой - в Цюнхае.

Политика офшорной беспошлинной торговли - одна их самых влиятельных и действенных мер. С момента внедрения 20 апреля 2011 года регламент пересматривался четырежды. Сначала лимит стоимости покупок в магазинах «дьюти-фри» был повышен с 5 000 до 8 000, а затем до 16 000 юаней. Число товаров увеличилось с 21 до 38. Кроме того, пассажиры поездов, других транспортных средств, а также все клиенты Интернет-магазинов также смогут воспользоваться преимуществами этой политики.

Пятый ряд поправок в порядок беспошлинной торговли открывает международным люксовым брендам широкий доступ к рынку Хайнаня и другим регионам Китая, а также обеспечивает дополнительное удобство для большинства гостей островной провинции. Обновленная политика поспособствует смене потребительских предпочтений в пользу шопинга на Хайнане, послужит стимулом для развития сферы услуг, включая туризм, транспорт, отельный бизнес, кетеринг и складская логистика. Она также поможет превратить Хайнань в международный центр туристического потребления и экспериментальную портовую зону свободной торговли с китайской спецификой.

В 2017 году торговый оборот хайнаньских магазинов «дьюти-фри» составил 8,016 млрд юаней, т.е. на 32% больше, чем в прошлом году. С января по октябрь этого года оборот магазинов достиг 7,949 млрд юаней, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. С 20 апреля 2011 года до конца этого октября совокупный объем продаж магазинов беспошлинной торговли составил 38,5 млрд юаней, а число клиентов торговых центров превысило 12 млн человек.

SOURCE Hainan Provincial Department of Finance