Власти китайского Шуньдэ планируют создать десять специализированных промышленных парков мирового класса

В течение следующих 3 лет правительство региона выделит 4 млрд юаней финансовой поддержки на строительство промышленных парков в рамках политики "один уезд - одна специализация"

ШУНЬДЭ (SHUNDE), Китай, 11 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- 11 июня этого года власти Шуньдэ, районе города Фошань в китайской провинции Гуандун, обнародовали план создания десяти крупномасштабных современных специализированных промышленных парков на базе новой концепции развития, а также предоставили пояснения к положениям сопутствующих нормативных актов. По сообщению Департамента пропаганды Народного правительства района Шуньдэ, общая площадь десяти парков превышает 32 000 му (2 133,33 га). Каждый из них занимает свыше 1 000 му (66,67 га) и ориентирован на конкретную отрасль промышленности в рамках единого принципа "один уезд - одна специализация". Эти парки обещают стать новым двигателем высококачественного развития региона Большого залива Гуандуна, Гонконга и Макао.

Начиная с 2018 года, главным приоритетом для партийного комитета и правительства района Шуньдэ является модернизация провинциальных промышленных зон. По итогам двухлетних усилий властям региона удалось выделить участок площадью 2 626,2 га, на 282,2 га из которых были выполнены работы по мелиорации и лесоразведению. Кроме того, за эти два года на территории района были построены 11,45 млн кв. м заводских помещений, а деятельность 7 944 устаревших и ненадежных предприятий полностью прекращена.

Шуньдэ возглавляет масштабный процесс формирования Гуандунской экспериментальной зоны систематических и институциональных реформ и инноваций для качественного развития. Региону уже удалось достичь заметного прогресса в этом направлении. И сегодня руководство Шуньдэ активно планирует реализацию регионального пилотного проекта с инновационной концепцией развития, ориентированной на новую эпоху. Презентация плана по созданию десяти крупномасштабных промышленных парков направлена, в первую очередь, на ускоренное осуществление этой инициативы в соответствии с новой концепцией при соблюдении высоких стандартов планирования и строительства, а также принципов узкой специализации отдельных объектов и всесторонней поддержки со стороны регулирующих органов.

Проект такого масштаба, занимающий 2 133,33 га в активно развивающейся промышленной зоне, - большая редкость для региона Большого залива. Выбор конкретного отраслевого направления для каждого парка основан на принципах политики "один уезд - одна специализация". Доля ведущей отрасли в общем объеме выпуска продукции на территории парков постепенно превысит 60%.

В результате данного проекта на территории Шуньдэ появятся Далянский промышленный парк электроники и информатики, Промышленный парк технологий искусственного интеллекта и компьютерных микропроцессоров "Жунгуй", Промышленный парк интеллектуального оборудования и технологий "умного дома" "Лунцзяо", Промышленный парк робототехники "Бэйцзяо" (первый этап), Биомедицинский промышленный парк "Лэцун", Парк цифрового оборудования "Лунцзян", Промышленный парк инновационных материалов и технологий "умного дома" "Синтань" и Промышленный парк электронно-коммуникационного оборудования "Цзюньань".

В целях соблюдения строгих норм планирования и строительства современных производственных баз руководство Шуньдэ взяло на себя инициативу по разработке соответствующих стандартов и регламентной документации. Учитывая комплексные преимущества региона, правительство Шуньдэ представило ряд поддерживающих политических мер. Некоторые из этих мер не имеют себе равных по масштабам и охватывают все этапы реализации проекта. Приведем лишь несколько примеров представленных политических инициатив: важнейшие инвестиционные проекты на территории промышленных парков получат субсидию на приобретение основных активов в размере до 30%; для предприятий стратегических развивающихся отраслей, открывающих свои базы в новых парках, предусмотрены дотации на НИОКР в размере 30% на протяжении трех лет.

По предварительным оценкам, региональные власти на районном и уездном уровнях планируют в течение ближайших 3 лет выделить свыше 4 млрд юаней на финансовую поддержку промышленных парков.

Подпись под фото: Предварительный план Далянского промышленного парка электроники и информатики (вверху). Открытие головного офиса компании Guangdong Bright Dream Robotics Co., Ltd. в Промышленном парке робототехники "Бэйцзяо" (внизу).

