Восьмой сезон Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» объединит более 10 тысяч участников со всего мира
01 июн, 2020, 06:00 BST
ПАО «Газпром» запускает Восьмой сезон Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы». В этом году финальные мероприятия запланированы на декабрь и пройдут в новом, цифровом формате.
Г. МОСКВА, 1 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- «Футбол для дружбы» — это ежегодная международная детская социальная программа, главными участниками которой становятся мальчики и девочки 12 лет, в том числе с инвалидностью. Представляя разные страны и культуры, Юные футболисты объединяются в смешанные сборные и учатся играть в одной команде. Юные журналисты освещают события программы в Международном Детском пресс-центре и продвигают общечеловеческие ценности. За семь сезонов участниками «Футбола для дружбы» стали более 6000 детей из 211 стран и регионов. В спортивных, образовательных и экологических мероприятиях программы приняли участие более 5 млн человек по всему миру.
В 2019 году участники программы установили мировой рекорд Гиннесса за проведение самой многонациональной футбольной тренировки на планете. В 2020 году новый сезон пройдёт полностью в онлайн-формате. На цифровой платформе «Футбола для дружбы» впервые в истории будет проведён Всемирный онлайн-чемпионат по «Футболу для дружбы», в котором сразятся 32 сборные Дружбы, состоящие из 12-летних кибер-спортсменов из разных стран, разного пола, разных физических возможностей и говорящих на разных языках.
Цифровая вселенная «Футбола для дружбы» объединит более 10 тысяч игроков всех возрастов из более 100 стран. Уникальное виртуальное пространство станет базой для международных детских соревнований, а также игровой площадкой, где любой желающий сможет потренироваться, объединиться в смешанные международные сборные и сыграть в любимую игру в формате «Футбола для дружбы» не выходя из дома.
Диого Нетто, менеджер по социальной ответственности сборной Бразилии:
«Программа «Футбол для дружбы» всегда была открыта для участников с разными физическими возможностями. Появление Цифровой платформы «Футбола для дружбы» еще больше способствует достижению ключевой цели проекта — объединять людей во всем мире, даря возможность каждому очутиться на футбольном поле и испытать невероятные эмоции вместе с новыми друзьями».
Рене Лампрехт, юный участник программы «Футбол для дружбы» из Словении:
«Я участвую в программе не первый год. Это очень крутой опыт, благодаря которому я нашел друзей во всем мире. Новость о Восьмом сезоне обрадовала — даже находясь в разных странах, мы все снова сможем объединиться и безопасно сыграть футбол».
Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1173123/Football_for_Friendship.jpg
Сопутствующие ссылки
https://footballforfriendship.com/
SOURCE Gazprom International Children’s Social Programme Football for Friendship
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