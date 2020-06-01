Восьмой сезон Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» объединит более 10 тысяч участников со всего мира

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Gazprom International Children’s Social Programme Football for Friendship

01 июн, 2020, 06:00 BST

ПАО «Газпром» запускает Восьмой сезон Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы». В этом году финальные мероприятия запланированы на декабрь и пройдут в новом, цифровом формате.

Г. МОСКВА, 1 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- «Футбол для дружбы» — это ежегодная международная детская социальная программа, главными участниками которой становятся мальчики и девочки 12 лет, в том числе с инвалидностью. Представляя разные страны и культуры, Юные футболисты объединяются в смешанные сборные и учатся играть в одной команде. Юные журналисты освещают события программы в Международном Детском пресс-центре и продвигают общечеловеческие ценности. За семь сезонов участниками «Футбола для дружбы» стали более 6000 детей из 211 стран и регионов. В спортивных, образовательных и экологических мероприятиях программы приняли участие более 5 млн человек по всему миру.  

Football for Friendship Digital Platform Concept
Football for Friendship Digital Platform Concept

В 2019 году участники программы установили мировой рекорд Гиннесса за проведение самой многонациональной футбольной тренировки на планете. В 2020 году новый сезон пройдёт полностью в онлайн-формате. На цифровой платформе «Футбола для дружбы» впервые в истории будет проведён Всемирный онлайн-чемпионат по «Футболу для дружбы», в котором сразятся 32 сборные Дружбы, состоящие из 12-летних кибер-спортсменов из разных стран, разного пола, разных физических возможностей и говорящих на разных языках.

Цифровая вселенная «Футбола для дружбы» объединит более 10 тысяч игроков всех возрастов из более 100 стран. Уникальное виртуальное пространство станет базой для международных детских соревнований, а также игровой площадкой, где любой желающий сможет потренироваться, объединиться в смешанные международные сборные и сыграть в любимую игру в формате «Футбола для дружбы» не выходя из дома. 

Диого Нетто, менеджер по социальной ответственности сборной Бразилии:

«Программа «Футбол для дружбы» всегда была открыта для участников с разными физическими возможностями. Появление Цифровой платформы «Футбола для дружбы» еще больше способствует достижению ключевой цели проекта — объединять людей во всем мире, даря возможность каждому очутиться на футбольном поле и испытать невероятные эмоции вместе с новыми друзьями». 

Рене Лампрехт, юный участник программы «Футбол для дружбы» из Словении:

«Я участвую в программе не первый год. Это очень крутой опыт, благодаря которому я нашел друзей во всем мире. Новость о Восьмом сезоне обрадовала — даже находясь в разных странах, мы все снова сможем объединиться и безопасно сыграть футбол».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1173123/Football_for_Friendship.jpg

Сопутствующие ссылки

https://footballforfriendship.com/

SOURCE Gazprom International Children’s Social Programme Football for Friendship

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Восьмой сезон Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» объединит более 10 тысяч участников со всего мира

Информация предоставлена

Gazprom International Children’s Social Programme Football for Friendship

01 июн, 2020, 06:00 BST