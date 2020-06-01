Восьмой сезон Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» объединит более 10 тысяч участников со всего мира

ПАО «Газпром» запускает Восьмой сезон Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы». В этом году финальные мероприятия запланированы на декабрь и пройдут в новом, цифровом формате.

Г. МОСКВА, 1 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- «Футбол для дружбы» — это ежегодная международная детская социальная программа, главными участниками которой становятся мальчики и девочки 12 лет, в том числе с инвалидностью. Представляя разные страны и культуры, Юные футболисты объединяются в смешанные сборные и учатся играть в одной команде. Юные журналисты освещают события программы в Международном Детском пресс-центре и продвигают общечеловеческие ценности. За семь сезонов участниками «Футбола для дружбы» стали более 6000 детей из 211 стран и регионов. В спортивных, образовательных и экологических мероприятиях программы приняли участие более 5 млн человек по всему миру.