VP Capital выкупила доли Larnabel Ventures в компаниях Capital.com и Currency.com

Лондон, 18 августа 2021 /PRNewswire/ -- Международная инвестиционная компания VP Capital объявила об успешном выкупе долей фонда Larnabel Ventures в компаниях Currency.com, технологической блокчейн компании нового поколения, и Capital.com, лидер на рынке приложений для инвестиций. VP Capital принадлежит 100% долей в указанных компаниях, а Larnabel Ventures больше не имеет в них бизнес интересов.

Capital.com и Currency.com это финтек компании, специализирующиеся на решениях в сфере онлайн инвестиций с фокусом на демократизацию доступа к финансовым рынкам.

На завершение сделки ушло более года, потребовалось получение одобрения нескольких международных финансовых регуляторов. Соответствующие ходатайства были поданы летом 2020 г. в Кипрскую комиссию по ценным бумагам и биржам (CySEC), Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA), Гибралтарскую комиссию по финансовым услугам (GFSC) и другим регуляторам.

«Мы высоко ценим вклад VP Capital в развитие наших совместных проектов. Currency.com и Capital.com стали одними из лидеров на рынке регулируемых криптовалютных бирж и приложений для инвестиций», -- отметил Управляющий партнер Larnabel Ventures Эльдар Вагапов.

Виктор Прокопеня, основатель и инвестор Currency.com, Capital.com и VP Capital сказал:

«Мы благодарим наших деловых партнеров за годы плодотворного сотрудничества, что позволило закрепить лидерские позиции наших портфельных компаний и добиться впечатляющих результатов».

По условиям соглашения финансовые условия и другие детали сделки не разглашаются.

О компании VP Capital

VP Capital - расположенная в Лондоне международная инвестиционная компания с фокусом на индустрию современных технологий. С момента основания компании в 2012 году, в сфере ее интересов остаются финтех, блокчейн проекты, а также проекты в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения. Инвестиционный портфель включает компании Capital.com, Currency.com, Banuba, Facemetrics. VP Capital активно инвестирует и тесно сотрудничает с фаундерами и их командами для роста и инновационного развития проектов. Подробности на https://vpcapital.com.

О компании Larnabel Ventures

Larnabel Ventures — Кипрский инвестиционный фонд, инвестирующий в технологический сектор.

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