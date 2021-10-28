Второе сжигание токенов Toko (TKO): раскручивание дефляционной спирали для TKO

Это мероприятие, запущенное через Binance Launchpad 7 апреля 2021 года и рассчитанное на рекордный прием, привлекло предназначенные для этой цели токены TKO на общую сумму более 4,2 млрд долларов США. Токен Toko (TKO) появился в качестве собственного служебного токена платформы Tokocrypto — самой надежной цифровой биржи криптоактивов в Индонезии и первой организации в этой стране, подлежащей регистрации в Агентстве по регулированию торговли товарными фьючерсами при Министерстве торговли Индонезии (BAPPEBTI).

«Ежеквартальное сжигание TKO играет центральную роль в балансировании факторов давления со стороны издержек и спроса в среде Toko (TKO) и поэтому имеет решающее значение для регулирования темпов инфляции этого токена. Ведущие служебные токены — Binance Coin (BNB) и эфир (ETH) — также подразумевают возможность своего сжигания», — сообщил глава компании TKO International Омар Адриан Розак (Omar Adrian Rozak).

Сжигание токенов — криптовоплощение изъятия денег из оборота

Сжигание токенов аналогично изъятию денег из оборота, хотя, в отличие от последнего, где предусмотрена замена старой денежной единицы на новую, процесс сжигания токенов не предполагает какой-либо замены уничтожаемых токенов. Таким образом обеспечивается эффективность сжигания токенов как механизма контроля над инфляцией. Сокращение объема находящихся в обороте монет ТКО призвано снизить темпы инфляции токена, что, в свою очередь, должно привести к тому, что одна единица ТКО сможет обмениваться на большее количество товаров и услуг, для оплаты которых принимается этот токен. Проще говоря, второе ежеквартальное сжигание TKO предположительно повысит покупательную способность этого токена, тем самым давая его держателям возможность получить больше за те же деньги.

Второе ежеквартальное сжигание TKO: как это выглядит

Второе ежеквартальное сжигание TKO будет проводиться в четыре этапа с 5 по 10 ноября 2021 года. В перспективе Tokoscape продолжит сжигать часть объема торгов на бирже Tokocrypto для оптимизации стоимости токена с целью обеспечения максимальной доходности инвестиций держателей TKO.

Более подробная информация представлена на сайте по адресу: www.tokoscape.com.

Контактная информация:

Anindita (Анандита)

[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1672521/GLOBAL_TKO_BURN_PRESS_RELEASE.jpg

SOURCE Tokocrypto