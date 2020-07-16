Выставка CIFF Guangzhou 2020 состоится 27-30 июля: первая по истине масштабная выставка мебели в этом году

В секторах А, В и С выставочного комплекса посетители смогут ознакомиться с экспозициями мебели для дома и сада, домашнего декора и текстиля, оборудования и сырья для мебельного производства. В этом году организаторы CIFF Guangzhou заключили с рядом отраслевых партнеров соглашения о проведении серии тематических мероприятий и презентаций.

Проходящая одновременно с выставкой 2020 Global Furniture Industry Trend Conference (Международная конференция по вопросам тенденций в мебельной сфере-2020) соберет вместе ведущих международных игроков отрасли. Они сформулируют совместный прогноз по вопросам применения профессионального рыночноориентированного подхода к дальнейшему расширению отрасли в глобальном масштабе.

"Design Spring" Contemporary Chinese Furniture Design Fair (Выставка современных китайских дизайнеров мебели "Дизайнерская весна") расположится в зале 3.2 Сектора А. Кураторами экспозиции станут ведущие специалисты в мире дизайна интерьеров. В центре внимания выставки окажутся различные аспекты интеграции искусства, дизайна и повседневного быта в стремлении заново открыть уникальную культурную и художественную ценность современных китайских брендов мебели и продемонстрировать всему миру харизматичный характер мебельных мастеров Поднебесной.

"Дебютант" этого года - экспозиция 2030+ International Future Office (Офис будущего 2030+), - будет проходить в зале 11.2 Сектора В. Необычное сочетание изображений, текста, света, тени, звука и мультимедиа создаст манящую атмосферу, где сценарии из физического мира будут тесно переплетаться с виртуальной реальностью.

Многочисленные семинары и форумы предоставят гостям и посетителям выставки напрямую пообщаться как с именитыми, так и с начинающими дизайнерами, формируя эффективную платформу для последующих коммуникаций.

Поскольку пандемия COVID-19 не отступает, организаторы CIFF Guangzhou 2020 планируют объединить физическую экспозицию с онлайн-выставкой и при поддержке нескольких телекоммуникационных сетей с высокой пропускной способностью создать интерактивную облачную площадку, открывающую многочисленные преимущества для всех игроков отрасли. Оптимизированный формат выставки поможет экспонентам расширить собственные маркетинговые каналы за счет организации различных активностей (промо-акций, экспозиций, презентаций, онлайн-форумов) и обеспечит удобную платформу для установления деловых связей между поставщиками и покупателями.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1201876/CIFF_2.jpg

SOURCE China International Furniture Fair (Guangzhou)