Wanchain присоединяется к платформе Hyperledger

Отныне Wanchain подерживает ведущий блокчейновый проект Linux Foundation с открытым исходным кодом

ОСТИН (AUSTIN), Техас, 26 сентября 2018 г. /PRNewswire/ -- Создатели Wanchain , ведущего мирового публичного блокчейна с акцентом на интероперабельности, сообщили о присоединении к Hyperledger - платформе с открытым исходным кодом, созданной совместными усилиями для продвижения кросс-отраслевых блокчейновых технологий под руководством Linux Foundation (см. пресс-релиз Hyperledger). В число новейших членов сообщества входят FedEx, Honeywell International Inc. и Constellation Labs. Wanchain присоединяется к таким участникам Hyperledger, как IBM, Baidu, Accenture, Intel, Oracle и Deloitte.

«Для нас большая честь объединить свои усилия с другими представителями экосистемы Hyperledger. С нетерпением ждём возможности принять участие в разработке универсального открытого стандарта технологии распределённого реестра вместе с этими общепризнанными авторитетами, - отметил Джек Лу (Jack Lu), основатель и главный исполнительный директор Wanchain. - Наше увлечение кросс-чейновыми решениями объясняется твёрдой уверенностью в том, что для полноценной реализации блокчейнового потенциала все участники обширной экосистемы блокчейна должны быть способны беспрепятственно взаимодействовать друг с другом. Сообщество Hyperledger разделяет это видение, и мы рады сотрудничать с его членами в достижении общей цели и продвижении нашей отрасли».

В составе сообщества Hyperledger Wanchain будет работать над расширением кросс-чейновых возможностей в масштабах всей экосистемы. Команда Wanchain будет тесно взаимодействовать с представителями Hyperledger Quilt и Hyperledger Indy , разрабатывая решения для интероперабельности чейнов.

О Wanchain

Wanchain - блокчейновая экосистема, обеспечивающая кросс-чейновый обмен цифровыми активами между блокчейнами с использованием средств защиты конфиденциальности и смарт-контрактов. Команда Wanchain недавно сообщила о достижении важной вехи - начале тестирования Wanchain 3.0, новейшей версии этой блокчейновой платформы. В функционал Wanchain 3.0 входит возможность кросс-чейнового взаимодействия с Bitcoin, что делает Wanchain первым и единственным блокчейном, совместимым с Bitcoin и Ethereum посредством безопасных спаренных вычислительных операций. Больше информации о членстве в Wanchain в Hyperledger см. здесь .

Контактная информация

Дэн Рисер (Dan Reecer) – глобальный маркетинговый директор, Wanchain - dan@wanchain.org

Келли Кимберли (Kelly Kimberly) – специалист по связям с общественностью в Sard Verbinnen & Co - KKimberly@SARDVERB.com , 832.680.5120

Нейт Джонсон (Nate Johnson) – специалист по связям с общественностью в Sard Verbinnen & Co - NJohnson@SARDVERB.com , 310.201.2040

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/750256/Wanchain_Hyperledger_Logo.jpg

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