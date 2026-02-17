WePlay расширяет свое присутствие в России: стартует новая акция «Маленький принц»

МОСКВА, 17 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- WePlay, ведущая платформа для общения и развлечений, с гордостью объявляет о запуске сотрудничества с культовым произведением «Маленький принц». Акция пройдет с 6 по 17 февраля и объединит весь мир. Это событие знаменует углубление присутствия WePlay в России и отмечает 80-летие книги.

«Маленький принц» в России: вечная история

WePlay Deepens Russian Market Positioning: "The Little Prince" IP Collaboration Goes Live on Russian Market

С 1943 года «Маленький принц» стал одним из самых популярных литературных произведений, преодолевая культурные барьеры. Эта повесть-притча Антуана де Сент-Экзюпери о дружбе, любви и одиночестве нашла отклик у миллионов читателей. В России «Маленький принц» стал символом духовного поиска для разных поколений.

WePlay выбрала это произведение, чтобы подчеркнуть важность человеческих связей в цифровую эпоху. «Маленький принц» задает простой, но глубокий вопрос: «Кто ты и что ищешь?» Миссия WePlay — дарить радость и объединять молодежь — идеально сочетается с идеей книги.

Инновационные рамонтичные режимы

Для российских пользователей разработаны три уникальных режима:

«Путешествие по именам любви»: участники отправляются в космическое путешествие, встречая персонажей «Маленького принца». Выполняя задания, они получают подарки и могут разблокировать символический «Перстень клятвы любви».

«Клятва в облаках»: пары создают виртуальный «флот любви», выполняя задания и получая персонализированные подарки и медали. Платформа также предлагает лимитированную версию перстня в стиле книги.

«Свадебное путешествие любви»: пользователи могут публично объявлять о своих чувствах, участвовать в обсуждениях и обмениваться сообщениями. В честь Дня Святого Валентина на платформе пройдет акция с скидками на перстни

WePlay и Россия: новые горизонты

Для WePlay сотрудничество с «Маленьким принцем» важно для российского рынка. Россия славится литературными традициями, и молодежь здесь ценит душевные разговоры и эмоциональную связь. WePlay стремится создать теплую и насыщенную экосистему, где каждый найдет единомышленников и истории, трогающие до глубины души.

От одной коллаборации к целой экосистеме

WePlay рассматривает это мероприятие как начало долгосрочной стратегии. В будущем платформа планирует больше сотрудничеств с российскими и мировыми культурными символами, а также сотрудничество с новыми артистами. Цель — чтобы каждое взаимодействие на WePlay создавало глубокие связи, а каждая любовь была заметна и отпразднована.

WePlay стремится создать пространство, где каждый пользователь найдет свою уникальную историю. Как сказал Маленький принц своей Розе: «Ты меня приручила, и я за тебя отвечаю». Мы стремимся к таким же отношениям с каждым российским пользователем: взаимное доверие, поддержка и ответственность. Вместе мы будем строить настоящую и глубокую дружбу в виртуальном мире.

О WePlay

WePlay — новая глобальная платформа от WEJOY PTE LTD (Сингапур), объединяющая игры, голосовое общение и вечеринки. Миссия платформы — дарить радость и объединять людей через игры. С миллионами активных пользователей и свыше 800 миллионов загрузок, WePlay стала лидером среди молодежи благодаря инновационному опыту и теплой коммьюнити-культуре.

Ключевые особенности платформы:

- Новаторское сочетание голосового общения и игр.

- Популярные игры: «Кто Шпион?», «Рисуй и угадывай», «Захват Микрофона» и другие.

- Иммерсивные социальные взаимодействия, объединяющие онлайн и офлайн.

Глобальные достижения:

- Более 800 миллионов загрузок.

- Десятки миллионов активных пользователей каждый месяц.

- Лидерство в чартах приложений в Ближнем Востоке, Юго-Восточной Азии, Японии, Тайване и других странах.

- Долгосрочные партнерства с известными IP, такими как PopCat, Care Bears, Чебурашка и другие.

О WEJOY PTE. LTD.

WEJOY PTE. LTD. — сингапурская интернет-компания, основанная 23 октября 2020 года. С глобальным видением и инновационным подходом, WeJoy стремится развивать социальное общение и игры. Мы специализируемся на создании и продвижении социальных настольных игр и казуальных развлечений, уделяя внимание увлекательному игровому опыту для игроков по всему миру. Сейчас WeJoy активно расширяет международный рынок, уделяя особое внимание локализации и развитию в Латинской Америке, Европе и других регионах. В будущем мы продолжим следовать принципу «Глобальное видение, локальное исполнение», стремясь к значительному влиянию на мировой арене.

Контакты для СМИ

Название компании: WEJOY PTE. LTD.

Контактное лицо: Брайант (Bryant)

Электронная почта: [email protected]

Официальный веб-сайт WePlay: https://weplayapp.com/

Официальный веб-сайт WeJoy: https://wejoyhub.com/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2888488/image1.jpg