World Employer Branding Festival пройдет в Китае с 1 по 2 декабря, посетите мир признания

ШАНХАЙ, 28 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Фестиваль World Employer Branding Festival, мероприятие высшего уровня, организованное институтом Employer Branding Institute и объединяющее глобальные перспективы и опыт, наконец, пройдет в Цзиндэчжэне с 1 по 2 декабря 2024 года. Это мероприятие высшего уровня объединяет глобальные перспективы и опыт, предлагая уникальную возможность изучить последние тенденции в развитии бренда работодателя. Являясь масштабной выставкой, демонстрирующей инновационные HR-проекты, она является идеальной платформой для передовых примеров и анализа. Благодаря участию более чем 1000 брендов вам стоит воспользоваться моментом, чтобы связаться с самыми влиятельными игроками в отрасли. Будьте там или упустите будущее развития бренда работодателя.

Цель фестиваля — поделиться передовыми и устоявшимися теориями и практическими методами со всеми участниками. Для этого мы создали открытую платформу для свободного обмена идеями между профессионалами развития бренда работодателя. Представители отмеченных наградами компаний продемонстрируют лучшие практики по привлечению, удержанию и развитию талантов. Кроме того, ведущие эксперты и практики со всего мира, включая Ричарда Мосли (Richard Mosley,), изучат будущее брендинга работодателей, сосредоточившись на том, как бренды могут развиваться в ответ на меняющиеся рыночные условия, новые технологии и растущую важность разнообразия, справедливости и инклюзивности.

Всемирный фестиваль брендинга работодателей пройдет в Цзиндэчжэне, который часто называют «фарфоровой столицей Китая», с его богатой историей, насчитывающей более 1700 лет. Присоединяйтесь к нам в двухдневном исследовании Цзиндэчжэня, где традиции встречаются с инновациями. Мы углубимся в искусство керамики, символа богатого наследия Китая. Завершите день церемонией вручения наград Employer Branding Creativity Awards 2024, посвященной инновациям и совершенству в этой области.

Въезд в Китай стал более удобным, и многие страны пользуются преимуществами 72-часовой ускоренной визовой политики. Это способствовало международным обменам и сотрудничеству, облегчив участие экспертов по брендам работодателей, представителей корпораций и профессионалов отрасли со всего мира в разработке мирового развития бренда работодателя и связанных с ним мероприятиях в Китае. Это, в свою очередь, эффективно способствовало обмену опытом по развитию бренда работодателя между Китаем и мировым сообществом. Мы приглашаем вас присоединиться к нам на этом пути инноваций и обмена.

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