XCMG и Sinopec укрепляют партнерские отношения в целях выведения на рынок первоклассных гусеничных кранов
30 сент, 2020, 19:53 BST
СЮЙЧЖОУ, Китай, 30 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- Ведущий китайский производитель строительной техники XCMG (SHE:000425) вышел на новый этап своего 10-летнего стратегического сотрудничества с компанией Sinopec, знаменующийся официальным представлением гусеничного крана XGC12000, выпускаемого на интеллектуальной производственной базе XCMG для гусеничных кранов. Эта модель, являющаяся результатом совместной разработки компаний XCMG и Sinopec, станет одним из лучших гусеничных кранов на рынке.
Это четвертый гусеничный кран, выпущенный в результате расширенного партнерства компаний XCMG и Sinopec, начало которому было положено в 2010 году. Его предшественниками являлись модели XGC88000 — самый большой в мире гусеничный кран грузоподъемностью 4000 тонн, а также первоклассные модели XGC28000 (грузоподъемностью 2000 тонн) и XGC16000 (грузоподъемностью 1250 тонн).
Модель XGC12000 представляет собой эталонную модель грузоподъемностью 800 тонн, которая пополнит высший дивизион в секторе подъемно-транспортного оборудования. В число высокотехнологичных составляющих модели XGC12000 входит уникальная двухстреловая конструкция, ранее использовавшаяся в модели XGC88000, которая позволяет крану XGC12000 поднимать до 110 тонн на одной стреле и до 122 тонн на двух стрелах на рабочую высоту 168+12 метров. Строжайшие требования к подъемной массе удовлетворяют потребности различных ветроэлектрических установок мощностью до 3,5 МВт. В настоящее время эта модель работает на строительстве ветроэнергетического объекта в городе Юньчэне провинции Шаньси.
«За последнее десятилетие компании XCMG и Sinopec выстроили партнерство, которое по своей прочности не уступает стали. Обе компании преуспевают в плане совершенствования продукции для обеспечения различных строительных проектов. В рамках нашего стратегического сотрудничества в сфере НИОКР мы разработали высококачественные гусеничные краны, успешно работающие на рынке, и мы уверены в своей возможности привнести новые чудеса в нашу отрасль, идя рука об руку на протяжении последующих 10 лет», — заявил председатель правления компании XCMG Ван Минь (Wang Min).
XCMG укрепила свои стратегические связи с партнерами по НИОКР, разрабатывая совместно с ними новые продукты, способствующие развитию всех сторон в долгосрочной перспективе.
Компания подписала соглашение о сотрудничестве с CRRC (Китайской корпорацией по производству железнодорожного подвижного состава) — одной из крупнейших в мире компаний-производителей оборудования для железнодорожных перевозок — в целях разработки безопасных и надежных двигателей для машинного оборудования, используемого в строительстве железнодорожных путей, а также создания совместных научно-исследовательских и производственных баз.
О компании XCMG
XCMG — транснациональная компания тяжелого машиностроения с 77-летней историей. В настоящее время она занимает четвертое место в секторе строительной техники. Компания экспортирует свою продукцию в более чем 187 стран и регионов по всему миру.
Посетите веб-сайт компании по адресу www.xcmg.com или ее страницы в социальных сетях Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn и Instagram.
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