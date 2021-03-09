XCMG поставила шесть грейдеров GR2605 на рудники Rio Tinto в Западной Австралии

Модель, специально разработанная для Rio Tinto, представляет собой сверхмощный грейдер с улучшенной безопасностью, функциональностью и дизайном для удовлетворения потребностей клиента и соответствия условиям работы. Компания XCMG привлекла элитных специалистов для работы над этим проектом, посвятив целый год исследованиям и анализу условий строительства и потребностей клиента.

«Наша команда совершила прорыв при разработке ряда ключевых технологий, таких как электронный блок управления с двумя ручками, региональный мониторинг окружающей среды, электронный контроль состояния оборудования и др. За счет индивидуальной разработки оборудования мы предлагаем клиентам идеальные продукты, одновременно укрепляя позиции XCMG на мировом рынке», — сказал Ван Минь (Wang Min), председатель компании XCMG.

В период с начала проекта до окончательной приемки оборудования компания XCMG осуществила около сотни обновлений и оптимизаций в соответствии с требованиями Rio Tinto и условиями работы на железных дорогах, уделяя особое внимание усилению безопасности и удобству эксплуатации:

механическая система блокировки лезвия;

система блокировки Trimark для предотвращения случайного открытия крышки капота двигателя;

отрегулированное положение фильтра и аккумуляторной батареи для облегчения поиска и устранения неисправностей и обслуживания;

новая система штифтовых болтов для исключения риска перегрузки подвески;

система безопасности для запасных частей с колесной площадкой под зуб ковша для проверки безопасности;

более эргономичная быстрая дозаправка.

Перед поставкой компания XCMG провела комплексное обучение использованию и техническому обслуживанию продукции, чтобы обеспечить бесперебойную работу оборудования.

«Рассматривая данное сотрудничество как возможность для развития бизнеса, компания XCMG продолжает внедрять собственные инновации и неуклонно расширяет свою деятельность на рынках высоких технологий. Мы стремимся удовлетворить потребности клиентов и создать больше возможностей за счет улучшения качества продукции и совершенствования услуг», — заявил г-н Ван.

Информация о компании XCMG

XCMG — транснациональная компания-производитель тяжелого машинного оборудования с 78-летней историей. В настоящее время она занимает четвертое место в мировой индустрии строительной техники. Компания экспортирует свою продукцию более чем в 187 стран и регионов по всему миру.

Более подробная информация представлена на сайте www.xcmg.com, а также на страницах компании XCMG в социальных сетях Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn и Instagram.

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1452483/XCMG.mp4

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