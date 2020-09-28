XCMG внедряет экологически чистую и безопасную технологию ремонта и содержания дорожных покрытий

Компания XCMG затратила шесть лет на решение фундаментальных проблем, связанных с применением экологически безопасной и высокоэффективной технологии в области ремонта и содержания дорожных покрытий, с использованием оборудования отечественного производства XCMG XLZ2305K для холодного ресайклинга на объекте.

Эта модель, имеющая значительный резерв мощности и высокую измельчающую способность при ширине ресайклинга 2,3 м, может достигать скорости передвижения в строительном режиме от 6 до 8 метров в минуту, обеспечивающей устойчивое и эффективное ведение строительных работ.

Для вспененного асфальта требуется строгое соотношение асфальта и воды, поэтому важнейшим элементом оборудования XLZ2305K является техническое обеспечение регулирования расхода асфальта и воды. Результаты испытаний проб рециклированного дорожного покрытия, проведенных через три дня после завершения строительных работ в Синьчжоу, превзошли ожидания.

По состоянию на конец 2019 года общая протяженность дорожной сети Китая достигала 5 миллионов километров. В условиях быстрого развития традиционная модель ремонта и содержания дорожных покрытий столкнулась с серьезными трудностями. Эта технология обеспечит превосходное решение проблем, связанных с ремонтом и содержанием дорог, включая дефицит природных ресурсов, необходимых для производства асфальта, а также утилизацию отходов, образующихся в результате дорожно-строительных и ремонтных работ.

«Китай традиционно полагался на импорт такого оборудования. Применение этой технологии в масштабах всей страны, обеспечиваемое за счет непрерывных технологических прорывов компании XCMG и ее научных исследований, разработок и достижений в производстве необходимого оборудования, имеет своей целью создание прочной основы для увеличения срока службы дорог и поддержки китайского сектора ремонта и содержания дорожных покрытий», ― заявил председатель правления и глава компании XCMG Ван Минь (Wang Min).

Компания XCMG специализируется на разработке технологий и оборудования с 2014 года, в частности на решении трех основных технологических задач, связанных с проектированием вспенивающих устройств, электрическим подогревом асфальта и автоматическим регулированием расхода материалов.

В настоящее время компания XCMG владеет всеми производственными линиями, обеспечивающими выпуск оборудования для ресайклинга, необходимого для ремонта и содержания покрытий различных категорий дорог, включая холодный ресайклинг на месте с использованием бетона, вспененного асфальта и асфальтовой эмульсии.

О компании XCMG

XCMG — транснациональная компания тяжелого машиностроения с 77-летней историей. В настоящее время она занимает четвертое место в секторе строительной техники. Компания экспортирует свою продукцию в более чем 187 стран и регионов по всему миру.

Более подробная информация представлена на сайте компании XCMG по адресу www.xcmg.com и ее страницах в социальных сетях Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn и Instagram.

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