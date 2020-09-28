XCMG внедряет экологически чистую и безопасную технологию ремонта и содержания дорожных покрытий
28 сент, 2020, 17:29 BST
СЮЙЧЖОУ, Китай, 28 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания XCMG (SHE: 000425) — ведущий производитель строительной техники — успешно применила технологию холодного ресайклинга на объекте с использованием вспененного асфальта (далее — «Технология») при осуществлении ремонтного проекта на участке автомагистрали национального значения G239 в городском округе Синьчжоу провинции Шаньси.
Компания XCMG затратила шесть лет на решение фундаментальных проблем, связанных с применением экологически безопасной и высокоэффективной технологии в области ремонта и содержания дорожных покрытий, с использованием оборудования отечественного производства XCMG XLZ2305K для холодного ресайклинга на объекте.
Эта модель, имеющая значительный резерв мощности и высокую измельчающую способность при ширине ресайклинга 2,3 м, может достигать скорости передвижения в строительном режиме от 6 до 8 метров в минуту, обеспечивающей устойчивое и эффективное ведение строительных работ.
Для вспененного асфальта требуется строгое соотношение асфальта и воды, поэтому важнейшим элементом оборудования XLZ2305K является техническое обеспечение регулирования расхода асфальта и воды. Результаты испытаний проб рециклированного дорожного покрытия, проведенных через три дня после завершения строительных работ в Синьчжоу, превзошли ожидания.
По состоянию на конец 2019 года общая протяженность дорожной сети Китая достигала 5 миллионов километров. В условиях быстрого развития традиционная модель ремонта и содержания дорожных покрытий столкнулась с серьезными трудностями. Эта технология обеспечит превосходное решение проблем, связанных с ремонтом и содержанием дорог, включая дефицит природных ресурсов, необходимых для производства асфальта, а также утилизацию отходов, образующихся в результате дорожно-строительных и ремонтных работ.
«Китай традиционно полагался на импорт такого оборудования. Применение этой технологии в масштабах всей страны, обеспечиваемое за счет непрерывных технологических прорывов компании XCMG и ее научных исследований, разработок и достижений в производстве необходимого оборудования, имеет своей целью создание прочной основы для увеличения срока службы дорог и поддержки китайского сектора ремонта и содержания дорожных покрытий», ― заявил председатель правления и глава компании XCMG Ван Минь (Wang Min).
Компания XCMG специализируется на разработке технологий и оборудования с 2014 года, в частности на решении трех основных технологических задач, связанных с проектированием вспенивающих устройств, электрическим подогревом асфальта и автоматическим регулированием расхода материалов.
В настоящее время компания XCMG владеет всеми производственными линиями, обеспечивающими выпуск оборудования для ресайклинга, необходимого для ремонта и содержания покрытий различных категорий дорог, включая холодный ресайклинг на месте с использованием бетона, вспененного асфальта и асфальтовой эмульсии.
О компании XCMG
XCMG — транснациональная компания тяжелого машиностроения с 77-летней историей. В настоящее время она занимает четвертое место в секторе строительной техники. Компания экспортирует свою продукцию в более чем 187 стран и регионов по всему миру.
Более подробная информация представлена на сайте компании XCMG по адресу www.xcmg.com и ее страницах в социальных сетях Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn и Instagram.
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