Xinhua Silk Road: средняя школа в уезде Шаньсянь на востоке Китая развивает обмен искусством резьбы по корням между Китаем и Россией

ПЕКИН, 6 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Более 20 учеников средних школ из разных городов России недавно посетили открытую онлайн-лекцию, посвященную резьбе по корням, в рамках программы «Китайский онлайн-класс для российской молодежи», реализуемой китайско-российской ассоциацией средних школ.

Онлайн-лекцию провел Гао Сюэдун (Gao Xuedong), мастер резьбы по корням, по приглашению средней школы в уезде Шаньсянь города Хэцзэ, провинция Шаньдун на востоке Китая.

Демонстрируя произведения искусства, давая объяснения с помощью изображений и текста и демонстрируя навыки резьбы, Гао подробно представил происхождение, эволюцию, сырье, инструменты и методы резьбы по корням, которая является традиционным ремеслом в Китае и постоянно развивается с учетом изменений эстетического вкуса людей.

Гао показал серию шпилек для волос с цветами пиона, пояснив, что серия была навеяна сезоном цветения сада пионов в Хезе, который каждый год приходится примерно на середину апреля.

Во время онлайн-лекции Гао вырезал шпильку на месте, демонстрируя навыки и методы при выполнении разных процессов, от разработки дизайна и рисования до резьбы, полировки и так далее. Гао сказал, что поскольку традиционные методы резьбы по корням не могут быть точно воспроизведены, каждая шпилька является уникальным произведением искусства.

Российские учащиеся, посетившие онлайн-лекцию, были глубоко увлечены рассказом и поражены наследием традиционной китайской культуры. Гао также выразил надежду, что однажды он сможет провести занятие для учащихся при личной встрече, чтобы они могли еще ближе ощутить очарование резьбы по дереву.

Ссылка на оригинал: https://en.imsilkroad.com/p/343430.html