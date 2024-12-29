Xinhua Silk Road: конференция по углублению финансовой открытости и сотрудничества в Северо-Восточной Азии, прошедшая в Шэньяне на северо-востоке Китая

ПЕКИН, 29 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Во вторник в Шэньяне, столице провинции Ляонин на северо-востоке Китая, стартовали 2-я финансовая конференция Северо-Восточной Азии и презентация лучших проектов 2024 года «Оживление Ляонина посредством финансов», целью проведения которых является дальнейшее углубление финансовой открытости и сотрудничества в регионе Северо-Восточной Азии и ускорение строительства регионального финансового центра.

В рамках основного форума был проведен ряд мероприятий, включая церемонию открытия, два круглых стола на темы «Финансы + отрасль биомедицины» и «Финансы + сфера культуры», симпозиум для иностранных финансовых учреждений, семинар по инновационному развитию финансовых кластеров, форум по развитию технологий и финансов, форум по низкоуглеродной трансформации промышленности и финансовым инновациям, а также выездная презентация корпоративных проектов и мероприятие по подбору партнеров между промышленными предприятиями и финансовыми учреждениями.

В ходе конференции на тему «Ускорение строительства регионального финансового центра в Северо-Восточной Азии и создание нового высокогорья для открытости» были представлены лучшие проекты 2024 года «Оживление Ляонина посредством финансов» и индекс основных районов региональных финансовых центров на северо-востоке Китая.

На конференции также состоялась церемония открытия проекта модернизации зоны развития финансирования и торговли Шэньяна до зоны развития национального уровня, а также церемония запуска платформы для анализа промышленности Шэньяна и принимаемых решений.

Конференция была организована совместно Китайской службой экономической информации, отделением информационного агентства Синьхуа в провинции Ляонин, народным правительством района Шэньхэ, местной финансовой администрацией Шэньяна под руководством муниципального народного правительства Шэньяна и местного бюро финансового надзора и управления провинции Ляонин.

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