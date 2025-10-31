Xinhua Silk Road - синергетическое развитие промышленности и финансов станет двигателем экономики Северо-Восточной Азии

ПЕКИН, 31 октября 2025 г. /PRNewswire/ -- На Конференции для обмена мнениями по синергетическому развитию промышленности и финансов в Северо-Восточной Азии, параллельном мероприятии 3-й финансовой конференции Северо-Восточной Азии, прошедшей недавно в Шэньяне, провинция Ляонин, на северо-востоке Китая, участники из Китая, Японии, Южной Кореи и России собрались вместе, чтобы обменяться мнениями о финансовом и промышленном сотрудничестве для содействии региональному развитию.

В последние годы Китай расширил углубленное сотрудничество со странами Северо-Восточной Азии в плане промышленных цепочек и цепочек поставок и постоянно способствовал оптимизации и модернизации промышленности. Экономическое развитие в Северо-Восточной Азии открывает новые возможности, при этом основным двигателем регионального сотрудничества является глубокая кооперация в области промышленности и финансов.

«В настоящее время международное сотрудничество стало неизбежным вариантом участия предприятий северо-восточного Китая в модели развития "двойная циркуляция" и повышения их глобальной конкурентоспособности», — сказал Сюн Хайфан (Xiong Haifang), профессор и заместитель декана Школы финансов Университета финансов и экономики Дунбэй, выступая на мероприятии с основным докладом. «Чтобы превратить промышленные преимущества в международную конкурентоспособность, необходимо опираться на продуманную поддержку финансовой системы», — отметил г-н Сюн.

Евгений Шимановский (Evgenii Shimanovskii), первый вице-президент организации Eurasian Business Alliance, отметил, что финансы — это не только источник капитала, но и основная движущая сила взаимного доверия в промышленности и регионального сотрудничества. Северо-Восточная Азия обладает сильной производственной базой, которая еще больше нуждается в сильных финансовых гарантиях и поддержке.

В ходе круглого стола Андрей Капустин (Andrei Kapustin), советник Торгового представительства Российской Федерации в Китае, заявил, что в качестве важного моста и связующего звена Торговое представительство Российской Федерации может помочь китайским и российским предприятиям изучать возможности сотрудничества и содействовать получению финансовой поддержки и практическому налаживанию связей для промышленных проектов.

Цзинь Син (Jin Xing), заместитель генерального директора Шэньянского филиала банка Shinhan Bank (China) Limited, сказал, что являясь иностранным банком, Shinhan активно поддерживает экономическое развитие в Шэньяне и расширяет финансовую поддержку предприятий, у которых есть потребности в трансграничном финансировании, особенно тех, которые инвестируют в Южную Корею.

Пэн Сонъян (Peng Songyang), генеральный менеджер операционного отдела банка Shengjing Bank со штаб-квартирой в Шэньяне, сказал, что финансирование технологий станет ключевой стратегией развития банка и он будет предоставлять комплексные финансовые услуги высокотехнологичным предприятиям в регионе для поддержки их роста.

