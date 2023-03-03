Xinhua Silk Road: В городе Цися провинции Шаньдун открыт сервисный центр обслуживания

ПЕКИН, 3 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- В городе Цися провинции Шаньдун на востоке Китая в промышленном парке Суншань создан сервисный центр и разработан ряд рабочих механизмов, чтобы облегчить местным предприятиям прохождение административных процедур и переход к скорейшей реализации проектов и производству.

Центр имеет зоны комплексного обслуживания, самообслуживания и другие функциональные зоны и предлагает предприятиям 130 востребованных услуг, связанных с созданием проекта, а также всем жизненным циклом развития бизнеса.

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Сервис также оснащен интеллектуальными автоматами самообслуживания, которые круглосуточно предлагают компаниям такие услуги, как печать, поиск информации и консультации.

Кроме того, в центре работает горячая линия. Позвонив на горячую линию, предприятия могут получить помощь сотрудников сервисной службы центра в решении административных вопросов.

Раньше предприятия, работающие в парке, обычно увязали в длительных и сложных процедурах рассмотрения заявок и получения разрешений. По словам г-на Йи (Yi), менеджера компании Yantai Yeda Songshan Industrial Park Development Co., Ltd., который обратился в сервисный центр за помощью, теперь проблем стало гораздо меньше, так как после звонка в сервисный центр его сотрудники приходят на помощь.

Г-н Йи отметил, что рабочий механизм очень удобен для предприятий.

Ссылка на оригинал статьи: https://en.imsilkroad.com/p/333038.html

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2014321/image.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road