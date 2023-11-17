Xinhua Silk Road: Торгово-экономическая ярмарка Китай-Монголия-Россия в Цзиньчжоу (Китай)

ПЕКИН, 17 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- Недавно в городе Цзиньчжоу (провинция Ляонин, северо-восточный Китай) прошла Региональная торгово-экономическая ярмарка Китай-Монголия-Россия, в которой приняли участие более 40 иностранных и более 100 китайских предприятий.

Создание экономического коридора Китай-Монголия-Россия является важной частью развития проекта «Пояс и путь». Цзиньчжоу является важным центром для развития провинции Ляонин на север, а также центром для развития китайской экономики на Дальнем Востоке, обладающим уникальными преимуществами для углубления стратегического сотрудничества с Монголией и Россией.

Порт Цзиньчжоу является самым северным портом Китая, расположенным ближе всего к Монголии и Дальнему Востоку России. Экспорт товаров из Монголии и Дальнего Востока России через порт Цзиньчжоу позволит сократить путь доставки на сотни километров по сравнению с другими портами, считает Цзинь Говэй (Jin Guowei), вице-губернатор провинции Ляонин.

Лю Хуэй (Liu Hui), президент компании Jinzhou Port, заявил на выставке, что Jinzhou Port планирует построить первый в Китае демонстрационный логистический парк Китай-Монголия-Россия совместно с РЖД и другими партнерами.

Кроме того, планируется запуск платформы комплексного обслуживания цепочки поставок Китай-Монголия-Россия, которая обеспечит комплексное обслуживание и комплексные решения для торговли между Китаем, Монголией и Россией, добавил Лю.

В ходе мероприятия также была введена в эксплуатацию база прямых трансляций электронной коммерции Китай-Монголия-Россия. Предполагается, что она позволит создать новые каналы сбыта для монгольских и российских предприятий, и расширить их присутствие на китайском рынке.

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