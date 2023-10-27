Xinhua Silk Road: Порт Лонгкоу (Шаньдун) отправляет «железнодорожные караваны» в Бангладеш

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Xinhua Silk Road

27 окт, 2023, 17:32 BST

ПЕКИН, 27 октября 2023 г. /PRNewswire/ -- Недавно с причала №11 порта Лонгкоу провинции Шаньдун на востоке Китая вышел паром с 70 железнодорожными составами и около 20.000 тонн стали и направился в Бангладеш, что стало первым «железнодорожным караваном», отправленным в Бангладеш через порт Лонгкоу в этом году.

Грузы, отправленные в этот раз, в основном предназначены для строительства, осуществляемого в рамках крупномасштабного муниципального проекта в Бангладеш; по имеющейся информации, до конца года в Бангладеш из порта Лонгкоу будут отправлены еще семь рейсов с железнодорожными составами.

Для обеспечения эффективного и беспрепятственного таможенного оформления судна в порту Лонгкоу была создана специальная сервисная группа, которая заранее связалась с соответствующими агентскими компаниями, чтобы подробно выяснить потребности судна. В порту Лонгкоу были разработаны специальные планы сервисной поддержки, учитывающие план перехода судна, специфику организации работы порта, потребности персонала и риски, связанные с погрузочными и разгрузочными работами, чтобы гарантировать безопасность и порядок на судне во время стоянки в порту.

Кроме того, пункт пограничного контроля в порту Лонгкоу обеспечил всепогодный режим таможенного оформления судна по предварительной записи, что позволило сократить время таможенной обработки судна и снизить ее стоимость. Этот комплекс мер для повышения удобства и эффективности обслуживания получил единодушное признание судовладельцев и агентских компаний.

Ссылка на оригинал: https://en.imsilkroad.com/p/336779.html

 

SOURCE Xinhua Silk Road

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