Xinhua Silk Road: Китайский Лункоу, образец экономики уездного типа

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Xinhua Silk Road

06 февр, 2023, 09:54 GMT

Xinhua Silk Road: Восточно-китайский город Лункоу, строит образцовую экономическую структуру уездного типа 

ПЕКИН, 6 февраля 2023 г. /PRNewswire/ -- Лункоу, город уездного типа, расположенный в восточной китайской провинции Шаньдун, обещает стать образцом современной экономической державы уездного типа.

В 2022 году город получил 138.23 млрд. юаней валового регионального продукта и 11.38 млрд. юаней доходов в общий государственный бюджет.

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Photo shows the construction site for the liquefied natural gas project of China Oil & Gas Pipeline Network Corp, China's largest energy infrastructure owner, which is also known as PipeChina, in Longkou city of Shandong Province, east China.
Photo shows the construction site for the liquefied natural gas project of China Oil & Gas Pipeline Network Corp, China's largest energy infrastructure owner, which is also known as PipeChina, in Longkou city of Shandong Province, east China.

В 2023 году, Лункоу укрепит и расширит свои ведущие позиции в содействии местному экономическому развитию на всесторонней основе, активно развивая десять ключевых отраслей, десять ключевых проектов, десять местных ведущих предприятий, десять городских районов и десять аспектов жизнеобеспечения местного населения.

В июне 2020 года, Лункоу был выбран в демонстрационный список строительства новой урбанизации в уездах и городах уездного типа, а в октябре 2022 года, он вошел в список демонстрационных уездов по возрождению сельской местности. В прошлом году город способствовал реализации и продвижению 118 ключевых проектов с общим объемом инвестиций в размере более 310 миллиардов юаней, перевыполнив годовой план по привлечению инвестиций, что способствовало развитию местной экономики как мощного двигателя.

В 2023 году, Лункоу продолжит укреплять строительство ключевых проектов и повышать полномасштабное управление процессом планирования, подписания контрактов, реализации и строительства инвестиционных проектов для ускорения местного экономического развития.

Например, Лункоу намерен ускорить строительство высокотехнологичного промышленного парка с низким выбросом углерода и для создание экологически чистых новых материалов на площади 16 квадратных километров за пределами острова Юйлун. Привлекая проекты с высокой интенсивностью инвестиций, высоким содержанием технологий и высокой эффективностью продукции или проекты, способствующие дополнению, расширению и укреплению местных промышленных цепочек, город планирует стимулировать скоординированное развитие крупных и ведущих нефтеперерабатывающих и химических гигантов на острове Юйлун и специальных и инновационных перерабатывающих отраслей за пределами острова.

Ссылка на оригинальную статью: https://en.imsilkroad.com/p/332532.html

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1996143/Longkou.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

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