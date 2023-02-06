Xinhua Silk Road: Китайский Лункоу, образец экономики уездного типа

Xinhua Silk Road: Восточно-китайский город Лункоу, строит образцовую экономическую структуру уездного типа

ПЕКИН, 6 февраля 2023 г. /PRNewswire/ -- Лункоу, город уездного типа, расположенный в восточной китайской провинции Шаньдун, обещает стать образцом современной экономической державы уездного типа.

В 2022 году город получил 138.23 млрд. юаней валового регионального продукта и 11.38 млрд. юаней доходов в общий государственный бюджет.

Photo shows the construction site for the liquefied natural gas project of China Oil & Gas Pipeline Network Corp, China's largest energy infrastructure owner, which is also known as PipeChina, in Longkou city of Shandong Province, east China.

В 2023 году, Лункоу укрепит и расширит свои ведущие позиции в содействии местному экономическому развитию на всесторонней основе, активно развивая десять ключевых отраслей, десять ключевых проектов, десять местных ведущих предприятий, десять городских районов и десять аспектов жизнеобеспечения местного населения.

В июне 2020 года, Лункоу был выбран в демонстрационный список строительства новой урбанизации в уездах и городах уездного типа, а в октябре 2022 года, он вошел в список демонстрационных уездов по возрождению сельской местности. В прошлом году город способствовал реализации и продвижению 118 ключевых проектов с общим объемом инвестиций в размере более 310 миллиардов юаней, перевыполнив годовой план по привлечению инвестиций, что способствовало развитию местной экономики как мощного двигателя.

В 2023 году, Лункоу продолжит укреплять строительство ключевых проектов и повышать полномасштабное управление процессом планирования, подписания контрактов, реализации и строительства инвестиционных проектов для ускорения местного экономического развития.

Например, Лункоу намерен ускорить строительство высокотехнологичного промышленного парка с низким выбросом углерода и для создание экологически чистых новых материалов на площади 16 квадратных километров за пределами острова Юйлун. Привлекая проекты с высокой интенсивностью инвестиций, высоким содержанием технологий и высокой эффективностью продукции или проекты, способствующие дополнению, расширению и укреплению местных промышленных цепочек, город планирует стимулировать скоординированное развитие крупных и ведущих нефтеперерабатывающих и химических гигантов на острове Юйлун и специальных и инновационных перерабатывающих отраслей за пределами острова.

Ссылка на оригинальную статью: https://en.imsilkroad.com/p/332532.html

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1996143/Longkou.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road