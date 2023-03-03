Xinhua Silk Road: китайский город Лункоу подписывает 8 проектов с Сингапуром

ПЕКИН, 3 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- Во время конференции по стимулированию инвестиций в этот понедельник Сингапур и восточно-китайский город Лункоу подписали соглашение о реализации восьми проектов, охватывающих энергетику, химическую промышленность, передовое производство, биомедицину, финансы и другие отрасли с общим объемом инвестиций в размере 1,015 млрд долларов США.

Photo shows the Investment Promotion Conference of High-end Low-carbon Green Petrochemical Industry of Longkou City held on February 27. Photo shows the Investment Promotion Conference of High-end Low-carbon Green Petrochemical Industry of Longkou City held on February 27.

Конференция по стимулированию инвестиций высокотехнологичной низкоуглеродной нефтехимической отрасли города Лункоу, прошедшая как в режиме онлайн в Лункоу, так и в обычном формате в Сингапуре, привлекла более 200 лидеров бизнеса, представителей отраслевых элит, ученых и экспертов из Сингапура.

Партийный руководитель города Лункоу Лю Бо (Lyu Bo) представил историю Лункоу, а также его социально-экономическое развитие, подчеркнув, что Лункоу является одним из лучших вариантов инвестирования и предпринимательства в Бохайском экономическом регионе, одним из мест сбора для формирующихся характерных отраслей на севере Китая и одним из наиболее динамичных экологически чистых мест на Шаньдунском полуострове.

Лункоу считает Сингапур первым шагом на пути стимулирования инвестиций в этом году, надеясь привлечь инвестиции как внутри страны, так и за рубежом, а также осуществлять культурный обмен и торгово-экономическое сотрудничество, добавил г-н Лю.

Ссылка на оригинал статьи: https://en.imsilkroad.com/p/333039.html

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SOURCE Xinhua Silk Road