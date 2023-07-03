Xinhua Silk Road: Longkou Customs помогает предприятиям достичь качественного развития

ПЕКИН, 4 июля 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Longkou Customs с начала этого года внедрила ряд мер и инновационных услуг по надзору и упрощению процедур для повышения устойчивости и качества внешней торговли в Лункоу, провинции Шаньдун на востоке Китая. Об этом сообщает представитель Longkou Customs.

25 июня компания COFCO Oils & Oilseeds (Longkou) Co. выпустила свою первую партию в объеме 22 000 тонн соевых бобов на производственной линии. Это начинание компании по переработке соевых бобов в качестве операционной единицы.

Под руководством Longkou Customs компания успешно прошла сертификацию уполномоченного таможенного экономического оператора (AEO), став первопроходцем в таком достижении в северном секторе группы COFCO. Это достижение укрепило доверие клиентов компании, позволив ей заручиться поддержкой международных клиентов и начать торговать соевыми бобовыми.

Кроме того, учитывая кредитный статус старшего сертификата AEO, Longkou Customs отказалась от депозита вручную по обработке данных компании в результате оценки рисков на сумму более 20 млн юаней. Таким образом, за первые пять месяцев текущего года компания переработала 267 000 тонн соевых бобов, что на 26,3 % превышает аналогичный показатель предыдущего года.

Longkou Customs также организовала специальную группу для наблюдения за Yulongdao Refining и химическим интеграционным проектом. Компания предлагает такие услуги, как порученный осмотр за пределами объекта и освобождение от уплаты налогов, что позволяет экономить средства для предприятий. За первые пять месяцев текущего года, под её контролем было импортировано оборудование на сумму более 690 млн юаней для проекта Yulongdao, что позволило сэкономить около 20 млн юаней капитальных затрат и сократить налоги более чем на 27 млн юаней в рамках политики тарифной концессии Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

На формирующемся рынке автомобильных перевозчиков Yantai CIMC Raffles Ocean Technology Group (CIMC Raffles) строит судно Ro-Ro с низким уровнем выбросов по заказу Норвегии, обладающим экологическими характеристиками. В настоящее время компания имеет 13 таких заказов с графиками производства до 2026 год, обещая годовую производственную стоимость свыше 2 млрд юаней.

Для облегчения строительства этих судов Longkou Customs приняла методологию "инспекции по назначению и осмотру по прибытии". Этот оптимизированный процесс, наряду с созданием зеленого канала для таможенных служб, прокладывает путь к обеспечению безопасности новых заказов и бесперебойного строительства.

Ссылка на оригинальную статью: https://en.imsilkroad.com/p/334838.html

SOURCE Xinhua Silk Road