Xinhua Silk Road: в Чунцине представлен Индекс цен на пупочные апельсины Синьхуа-Фэнцзе
16 дек, 2019, 17:02 GMT
ЧУНЦИН (CHONGQING), Китай, 16 декабря 2019 г. /PRNewswire/ --В это воскресенье в уезде Фэнцзе городского округа Чунцин на юго-западе Китая состоялась презентация Индекса цен на пупочные апельсины Синьхуа-Фэнцзе (Xinhua-Fengjie Navel Orange Price Index).
Новый индекс был составлен Информационным центром Министерства сельского хозяйства и сельских отношений КНР совместно с Китайской службой экономической информации (China Economic Information Service) новостного агентства "Синьхуа" и Народным правительством уезда Фэнцзе.
Он отражает изменения в спросе и предложении пупочных апельсинов (сорта навель) в Фэнцзе, оценивает уровень развития сегмента выращивания фрукта, раскрывает каналы рыночной циркуляции и предоставляет "путеводную" информацию для планирования посадок, соблюдения нормативных требований и принятия деловых решений.
В последнее время Xinhua-Fengjie Navel Orange Price Index демонстрирует тенденцию к снижению. По причине избыточных запасов цитрусовых в уезде национальные оптовые цены на пупочные апельсины в прошлом месяце снизились на 8,67 процентов. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение индекса в краткосрочной перспективе.
По словам помощника президента CEIS Ву Сюэцзюня (Wu Xuejun), индекс станет своеобразным "флюгером" отраслевого развития, "барометром" рыночных цен и "рупором" для популяризации бренда.
"Индекс цен на пупочные апельсины посодействует стандартизации и цифровизации отраслевой цепочки выращивания, упаковки и транспортировки апельсинов навель", - прокомментировал заместитель директора Информационного центра Министерства сельского хозяйства и сельских отношений Цай Пин (Cai Ping).
Уезд Фэнцзе известен по всей стране как центр выращивания цитрусовых. В 2019 году площадь здешних плантаций апельсиновых деревьев составила 354 800 му (15 му = 1 га), а ежегодный объем урожая достиг 330 000 метрических тонн.
По словам официальных лиц, в последние годы руководство уезда Фэнцзе предпринимают активные меры для повышения качества своей сельскохозяйственной отрасли. Ценность бренда пупочных апельсинов Фэнцзе достигла 18,28 млрд юаней.
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1055387/Xinhua_Silk_Road_Fengjie_Navel_Orange_Price.jpg
SOURCE Xinhua Silk Road
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