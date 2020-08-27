Yahsat расширяет перспективные возможности Thuraya за счет инвестиционного обязательства на сумму более $500 млн

Это важная веха в реализации обязательств компании Yahsat по преобразованию компании Thuraya и развертыванию ее системы нового поколения, что предполагает полную модернизацию ее космических и наземных платформ, которая позволит создать новый комплекс услуг, продуктов и решений наряду с расширением зоны покрытия. Новые возможности обеспечат лидерство по многим стратегически важным направлениям разработки продукции, включая оборудование морского назначения, Интернет вещей и комплексные системы обработки данных, предполагающим широкий спектр уровней пропускной способности и высочайшие из доступных на рынке скоростей, а также усиливающим преимущества компании Thuraya на рынке мобильной спутниковой телефонной связи.

Система нового поколения компании Thuraya обеспечит клиентам, субподрядчикам, производителям оборудования и интеграторам множество возможностей для повышения качества обслуживания клиентов на суше, на море и в воздухе с целью поддержки многочисленных клиентских сегментов, включая государственный, потребительский и коммерческий.

Кроме того, расширенный набор комплексных решений для поддержки пользователей в государственном и оборонном секторах ускорит выход компании Thuraya на ведущие позиции на этом рынке как в ОАЭ, так и на региональном и общемировом уровнях. В то же время все существующие продукты и услуги будут и далее поддерживаться космическими и наземными сегментами компании Thuraya, что обеспечит бесперебойность обслуживания в процессе и после осуществления программы преобразования.

Самое последнее обязательство, принятое на себя компанией Yahsat, на сегодняшний день требует от нее дополнительных капиталовложений, значительно превышающих $500 млн, с предполагаемым увеличением их объема в ближайшие годы, включая реализацию совместно с компанией Airbus своего проекта создания системы Thuraya 5-NGS (дополнительного спутника, идентичного Thuraya 4-NGS), что позволит расширить ее зону покрытия и возможности в азиатско-тихоокеанском регионе.

Председатель совета директоров компании Yahsat и руководитель платформы Aerospace, Renewables & ICT компании Mubadala Халед аль-Кубаиси (Khaled Al Qubaisi) заявил следующее: «Обязательство в отношении инвестиций в размере полмиллиарда долларов подчеркивает нашу позицию в качестве одного из лидеров рынка, первопроходцев и новаторов. Мы создаем многоцелевую и универсальную спутниковую экосистему, подготовленную к наращиванию и диверсификации в будущем, и создание системы Thuraya 4-NGS является одним из ключевых этапов реализации нашей постоянной миссии по обеспечению современных и в то же время доступных спутниковых систем, характеризующихся высочайшими уровнями производительности, надежности и безопасности».

В продолжение этой темы глава компании Thuraya и генеральный директор компании Yahsat Government Solutions (YGS) Али аль-Хашеми (Ali Al Hashemi) сообщил следующее: «Thuraya 4-NGS представляет собой значительный шаг вперед в реализации наших возможностей по освоению L-диапазона, обеспечивая более широкий спектр функционально совместимых решений в сфере фиксированной/мобильной спутниковой связи для клиентов компаний Thuraya и YGS. Это будет крайне необходимо для предоставления нашим пользователям в государственном секторе превосходных оборонных систем, включая средства связи для использования в районах боевых действий, а также для предложения полного ассортимента средств мобильной спутниковой связи всем нашим сегодняшним и будущим клиентам и партнерам в целях стимулирования следующего этапа внедрения инноваций и развития».

Глава компании Airbus Space Systems Жан-Марк Наср (Jean-Marc Nasr) заявил: «Выбор в пользу нашей компании, основанный на более чем 10-летних взаимоотношениях с Yahsat, является свидетельством инновационного потенциала и технического совершенства геостационарных спутников Airbus. Система Thuraya 4-NGS не только оснащена электродвигателями, но и использует преимущества нашей новейшей технологии преобразования полезной нагрузки, обеспечивающей повышенную гибкость и приспособляемость на протяжении всего срока службы на орбите. Новый проект компании Yahsat укрепляет положение Airbus Defence and Space как одного из лучших в мире производителей спутников с электротягой».

Система Thuraya 4-NGS на базе ультрасовременной и полностью электрифицированной платформы Airbus Eurostar Neo будет иметь в своем составе большую 12-метровую антенну L-диапазона и полезную нагрузку с бортовой системой преобразования, что обеспечит повышенную гибкость маршрутизации до 3200 каналов с динамическим распределением мощности по большому числу иглообразных главных лепестков диаграммы направленности. Ввод системы в эксплуатацию запланирован на 2024 год.

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SOURCE Thuraya Telecommunications Company