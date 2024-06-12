Yas Island: Шакил О 'Нил поет в арабский

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Yas Island

12 июн, 2024, 09:40 GMT

АБУ-ДАБИ, ОАЭ, 12 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Вы знали, что Шакил О 'Нил не просто бросает мячи в кольца? Вы должны это увидеть, чтобы поверить — еще он может петь по-арабски! Присоединяйтесь, чтобы посмотреть, как зажигает звезда НБА.

Чтобы просмотреть мультимедийный выпуск новостей, нажмите: https://www.multivu.com/players/uk/9274551-yas-island-watch-shaquille-oneal-sing-arabic/.

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Did you know Shaquille O’Neal doesn’t just shoot hoops? You’ve got to see it to believe it - he can sing in Arabic too! Tune in to watch the NBA star dropping bars.
Did you know Shaquille O’Neal doesn’t just shoot hoops? You’ve got to see it to believe it - he can sing in Arabic too! Tune in to watch the NBA star dropping bars.
Spotted: Shaq Attack on Yas Island
Spotted: Shaq Attack on Yas Island

Внезапно Шакил О 'Нил поменял слэм-данк на серенады! Бывшая легенда НБА была замечена в видеоролике, распевая арабскую песню; захватывающая летняя кампания Yas Island Abu Dhabi с ремейком ностальгического хита «AACHAW».

Мы все знали, что Шак был силой, с которой нужно считаться на площадке, мы знали, что Шак может читать рэп, мы знали, что Шак может диджеить, но кто знал, что Шак может петь по-арабски? Посмотрите, как он пробует арабский вокал, это совершенно новый уровень шактастического веселья.

Кампания Yas Island Abu Dhabi опирается на прошлогодний успех культовой кувейтской группы Miami Band и отмечает ее яркий и энергичный дух, приглашая всех принять # FunHasNoAge и насладиться достопримечательностями и развлечениями мирового класса. Не пропустите веселье!

Смотрите ссылку на видео Шака здесь.

Дополнительную информацию см. на веб-сайте: https://www.yasisland.com.

О Yas Island

Расположенный на золотом берегу Абу-Даби, всего в 20 минутах от центра Абу-Даби и в 50 минутах от Дубая, Yas Island предлагает отдыхающим разнообразное сочетание отдыха и развлечений. От отмеченных наградами тематических парков, таких как Ferrari World Yas Island, Abu Dhabi, Yas Waterworld Yas Island, Abu Dhabi и Warner Bros. World™ Yas Island, Abu Dhabi до невероятных достопримечательностей, таких как рекордный CLYMB™ Yas Island, Abu Dhabi и захватывающая трасса Яс — Марина (где находится FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX™), посетители обязательно откроют для себя мир развлечений на острове площадью 25 кв. км.

Yas Island может похвастаться шопингом мирового класса в крупнейшем торговом центре Абу-Даби Yas Mall, эклектичными ужинами в Yas Marina и Yas Bay Waterfront, оживленной круглосуточной достопримечательностью Абу-Даби и отмеченным наградами гольфом на поле Yas Links. Остров предлагает круглогодичную программу захватывающих музыкальных, развлекательных и семейных мероприятий в Etihad Arena, крупнейшем крытом развлекательном центре Ближнего Востока, и располагает десятью невероятными отелями, в том числе W Abu DhabiYas Island, Hilton Abu Dhabi Yas Island и The WB™ Abu Dhabi, первый в мире тематический отель Warner Bros. В этом месте также есть WHITE Abu Dhabi, единственный в своем роде мультисенсорный крытый зал и более 165 ресторанов, усеивающих остров — в дополнение к этим достопримечательностям есть ряд услуг для посетителей, которые соединяют все достопримечательности друг с другом.

С открытием SeaWorld® Yas Island, Abu Dhabi, первого тематического парка морской жизни в регионе, Yas Island продолжает добавлять новые достопримечательности в свой невероятный список.

Видео: https://mma.prnewswire.com/media/2435679/Yas_Island.mp4
Фото: https://mma.prnewswire.com/media/2435678/Yas_Island_Shaq_Attack.jpg
Логотип: https://mma.prnewswire.com/media/1979650/4671534/Yas_Island_Abu_Dhabi_Logo.jpg

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