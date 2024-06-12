Yas Island: Шакил О 'Нил поет в арабский

АБУ-ДАБИ, ОАЭ, 12 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Вы знали, что Шакил О 'Нил не просто бросает мячи в кольца? Вы должны это увидеть, чтобы поверить — еще он может петь по-арабски! Присоединяйтесь, чтобы посмотреть, как зажигает звезда НБА.

Чтобы просмотреть мультимедийный выпуск новостей, нажмите: https://www.multivu.com/players/uk/9274551-yas-island-watch-shaquille-oneal-sing-arabic/.

Did you know Shaquille O’Neal doesn’t just shoot hoops? You’ve got to see it to believe it - he can sing in Arabic too! Tune in to watch the NBA star dropping bars. Spotted: Shaq Attack on Yas Island

Внезапно Шакил О 'Нил поменял слэм-данк на серенады! Бывшая легенда НБА была замечена в видеоролике, распевая арабскую песню; захватывающая летняя кампания Yas Island Abu Dhabi с ремейком ностальгического хита «AACHAW».

Мы все знали, что Шак был силой, с которой нужно считаться на площадке, мы знали, что Шак может читать рэп, мы знали, что Шак может диджеить, но кто знал, что Шак может петь по-арабски? Посмотрите, как он пробует арабский вокал, это совершенно новый уровень шактастического веселья.

Кампания Yas Island Abu Dhabi опирается на прошлогодний успех культовой кувейтской группы Miami Band и отмечает ее яркий и энергичный дух, приглашая всех принять # FunHasNoAge и насладиться достопримечательностями и развлечениями мирового класса. Не пропустите веселье!

Смотрите ссылку на видео Шака здесь.

Дополнительную информацию см. на веб-сайте: https://www.yasisland.com.

О Yas Island

Расположенный на золотом берегу Абу-Даби, всего в 20 минутах от центра Абу-Даби и в 50 минутах от Дубая, Yas Island предлагает отдыхающим разнообразное сочетание отдыха и развлечений. От отмеченных наградами тематических парков, таких как Ferrari World Yas Island, Abu Dhabi, Yas Waterworld Yas Island, Abu Dhabi и Warner Bros. World™ Yas Island, Abu Dhabi до невероятных достопримечательностей, таких как рекордный CLYMB™ Yas Island, Abu Dhabi и захватывающая трасса Яс — Марина (где находится FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX™), посетители обязательно откроют для себя мир развлечений на острове площадью 25 кв. км.

Yas Island может похвастаться шопингом мирового класса в крупнейшем торговом центре Абу-Даби Yas Mall, эклектичными ужинами в Yas Marina и Yas Bay Waterfront, оживленной круглосуточной достопримечательностью Абу-Даби и отмеченным наградами гольфом на поле Yas Links. Остров предлагает круглогодичную программу захватывающих музыкальных, развлекательных и семейных мероприятий в Etihad Arena, крупнейшем крытом развлекательном центре Ближнего Востока, и располагает десятью невероятными отелями, в том числе W Abu Dhabi — Yas Island, Hilton Abu Dhabi Yas Island и The WB™ Abu Dhabi, первый в мире тематический отель Warner Bros. В этом месте также есть WHITE Abu Dhabi, единственный в своем роде мультисенсорный крытый зал и более 165 ресторанов, усеивающих остров — в дополнение к этим достопримечательностям есть ряд услуг для посетителей, которые соединяют все достопримечательности друг с другом.

С открытием SeaWorld® Yas Island, Abu Dhabi, первого тематического парка морской жизни в регионе, Yas Island продолжает добавлять новые достопримечательности в свой невероятный список.

Видео: https://mma.prnewswire.com/media/2435679/Yas_Island.mp4

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/2435678/Yas_Island_Shaq_Attack.jpg

Логотип: https://mma.prnewswire.com/media/1979650/4671534/Yas_Island_Abu_Dhabi_Logo.jpg