Yeloworld привлекает более 100 млн юаней для достижения углеродной нейтральности

Компания Yeloworld, основанная в 2018 году, является поставщиком инфраструктурных услуг в системе поставок «умной» упаковки и логистики. Эта компания, владеющая многочисленными брендами, включая Yelopack, Yelotour, Yelolife и Yeloant, производит упаковочную продукцию в соответствии с международными стандартами вторичной переработки в целях стимулирования утилизации полимерных отходов для обеспечения максимально эффективной защиты окружающей среды и сохранения ресурсов. Компания Yeloworld поставляет «умные» многооборотные поддоны для 13 тысяч клиентов, обеспечивающие упаковку свыше 1,6 млн единиц продукции, включая химикаты, покрытия, электронику, новые источники энергии, новые материалы, шины, автозапчасти и пр.

Для достижения глобальной углеродной нейтральности компания Yeloworld предлагает клиентам эффективные комплексные решения, реализуемые за счет интеллектуализации, вторичной переработки материалов и сокращения углеродных выбросов. Компания Yeloworld интегрировала мобильный Интернет, Интернет вещей, а также технологии обработки и анализа больших данных, облачных вычислений и высокоточного позиционирования в «умную» упаковку, обеспечив возможность автономного позиционирования упаковочных мест с загрузкой данных на платформу управления логистической цепочкой. Располагая интеллектуальной системой экологически чистой вторичной переработки и современными технологиями, включая облачные вычисления, для защиты клиентской информации, компания Yeloworld специализируется на изготовлении «умной» упаковочной продукции из экологически чистых низкоуглеродных материалов, предоставляя универсальные упаковочные средства для своих партнеров по всему миру. В то же время компания Yeloworld продолжает совершенствовать свой процесс управления информацией и модернизировать свою информационную систему в целях обеспечения эффективной технической поддержки в сфере безопасности информационных систем и защиты данных с одновременным контролем безопасности доступа к данным.

Основываясь на концепции "Click to global business" («Глобальный бизнес в один щелчок»), компания Yeloworld будет активно расширять отраслевую цепочку химического производства в целях непрерывного совершенствования своих возможностей в основной сфере деятельности и развития новой энергетики. Компания Yeloworld займется углубленным освоением химической отрасли, используя свои профессиональные умения и навыки для обеспечения доступности диверсифицированного рынка с целью стимулирования экологически безопасного развития «умной» упаковки, пригодной для вторичной переработки.

Компания Yeloworld создала всемирную экологически чистую систему обеспечения оборотной тары, основанную на вторичной переработке и совместном использовании поддонов. Придерживаясь стратегии устойчивого развития, мы органично сочетаем такое развитие со своей деятельностью и социально ответственной экономикой для достижения как экономических, так и экологических выгод. Глава компании Yeloworld Ши Сян (Shi Xiang) заявил: «Углеродная нейтральность обеспечит возможность развития, ценность которой превысит 1 триллион юаней. В качестве одного из важнейших способов достижения углеродной нейтральности Yeloworld стремится помогать транснациональным компаниям последовательно добиваться углеродной нейтральности за счет использования нашей экологически чистой интеллектуальной системы обеспечения оборотной тары в целях сокращения затрат и увеличения выгод».

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SOURCE Yeloworld