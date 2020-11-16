За Несколько Недель До Нового Года Louis Xiii Cognac представляет «The Gift Collection»

https://www.multivu.com/players/uk/8794451-louis-xiii-cognac-presents-the-gift-collection/

Опыт вне времени

«The Gift Collection» состоит из шести наборов, каждый из которых подарит вам эксклюзивные впечатления от LOUIS XIII. Коньяк дополняют стильные аксессуары, а также особые деликатесы, такие как ветчина Беллота или икра. Каждый набор «The Gift Collection» — это сокровище, существующее вне времени. Подарочная коробка фирменного красного цвета LOUIS XIII декорирована полоской с печатью геральдической лилии. Открыв футляр, вы обнаружите три отделения: в центральном вы найдете классический декантер коньяка LOUIS XIII, а в верхнем — два коньячных бокала с гравировкой геральдической лилии французского дизайнера Кристофа Пилле. На оба бокала можно нанести особое послание, имя или дату.

Яркая палитра лимитированных наборов

В нижнем отделении вы найдете комплект подарков, разработанных в сотрудничестве с французскими Домами Bernardaud, Christofle и S.T. Dupont. На их создание мастеров вдохновила идея того, как искренне каждый из нас стремится поблагодарить или сказать добрые слова близким нам людям. У вас также будет возможность посетить Дом LOUIS XIII в провинции Коньяк и совершить путешествие во времени благодаря эксклюзивной ознакомительной дегустации. Кроме того, подарок можно дополнить приглашением на особое мероприятие, такое как церемония открытия от амбассадора бренда или дегустация LOUIS XIII в престижном баре, отеле или паласе.

«The Gift Collection» от LOUIS XIII состоит из 6 наборов: «TheExpertSet» (Набор Эксперт), «TheCigarSet» (Набор Сигарный), «TheCaviarSet» (Набор Икорный), «TheBellotaBellotaSet» (Набор Беллота), «TheServingSet» (Набор Сервировочный) и «TheSouvenirSet» (Набор Сувенирный).

Стоимость — от 4000 до 10000 евро в зависимости от тематики и опций.

Контакт для прессы LOUIS XIII Cognac:

Артем Шахназаров - Private Client Director - [email protected]

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SOURCE LOUIS XIII