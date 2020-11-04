Zentiva отмечена наградой "EMEA Acquisition of the Year" на церемонии GGB Award

ПРАГА, 4 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Zentiva получила награду Global Generics & Biosimilars Bulletin Award 2020 в категории «Приобретение года в регионе EMEA». Во II квартале 2020 года, когда первая волна пандемии COVID-19 достигла своего пика, компания Zentiva завершила сделку по приобретению Alvogen CEE, результатом которой стало объединение двух предприятий из числа ведущих производителей брендированных генериков и патентованных лекарственных средств в Центральной и Восточной Европе. Это приобретение уже демонстрирует признаки успеха и служит поддержкой курсу компании Zentiva и ее твердому стремлению к росту с одновременным расширением географии коммерческого присутствия.

«Компания Zentiva удостоилась этой престижной награды и признания. В результате объединения Alvogen и Zentiva в Центральной и Восточной Европе появляется новый лидер в сфере производства брендированных генериков, лицензионных препаратов и патентованных лекарственных средств в регионе. Новая объединенная команда талантлива, динамична и амбициозна, что будет способствовать росту за счет собственных разработок продукции и стратегических партнерских отношений с ведущими компаниями, желающими привлечь Zentiva в качестве надежного и высокоэффективного партнера по коммерциализации», — заявил глава компании Zentiva Ник Хаггар (Nick Haggar).

О компании Zentiva

Zentiva является производителем высококачественных и доступных лекарственных средств для лечения пациентов в Европе и за ее пределами. Располагая командой профильных специалистов, насчитывающей более 4500 человек, а также сетью производственных объектов, включая флагманские предприятия в Праге, Бухаресте и Анклешваре, компания Zentiva стремится стать лидером в области разработки препаратов на лицензионной основе и непатентованных лекарственных средств (генериков) в Европе для более эффективного удовлетворения повседневных потребностей людей в лечении различных заболеваний.

Компания Zentiva желает создать условия, чтобы получение медицинской помощи стало не привилегией, а правом. Сейчас людям, как никогда ранее, необходимо повышение доступности высококачественных недорогих лекарств и медицинского обслуживания. Мы сотрудничаем с врачами, фармацевтами, оптовиками, а также регулирующими и государственными органами в целях обеспечения повседневных возможностей, в которых нуждаемся мы все. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.zentiva.com.

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Контакты для прессы:

Mounira Lemoui (Мунира Лемуи)

Руководитель отдела коммуникаций

компании ZENTIVA GROUP, a.s.

U Kabelovny 529/16, Dolní Měcholupy, 102 00 Prague 10

Моб. тел: (+420) 727 873 159

Эл. почта: [email protected]

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