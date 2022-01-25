Zepp Health публикует сведения о состоянии здоровья пользователей за 2021 год

КУПЕРТИНО (шт. Калифорния, США), 25 января 2022 г. /PRNewswire/ -- Ведущий мировой бренд интеллектуальных носимых устройств Zepp Health (NYSE: ZEPP) опубликовал отчеты о состоянии здоровья пользователей в пяти странах мира за 2021 год. В документах отражены ключевые выводы анализа данных, собранных с интеллектуальных носимых устройств компании, которые принадлежат более 30 млн пользователей по всему миру. Все данные обработаны с использованием методов маскирования для обеспечения конфиденциальности личной информации.

Сведения, полученные с устройств Zepp Health, отражают количество шагов, продолжительность сна, ИМТ, средний уровень физической активности в неделю и уровень стресса. В отчетах сопоставляются показатели состояния здоровья пользователей в пяти странах, включая США, Испанию, Италию, Китай и Россию.

Ключевые выводы:

Из-за ограничений пользователи в указанных пяти странах все еще не вернулись к уровню физической активности, наблюдаемому до пандемии.

По сравнению с 2020 годом у большего количества пользователей отмечается сон продолжительностью менее семи часов.

Повышение уровня стресса связано с более высокой частотой сердечных сокращений в состоянии покоя, а также сокращением времени сна.

Во всех пяти странах значение ИМТ ближе к среднему среди женщин.

На пользователей в США приходится самое низкое среднесуточное количество шагов, только 33,3% из них имеют вес в пределах стандартного диапазона ИМТ.

Китайские пользователи имеют самую низкую продолжительность сна.

Продолжительность сна и уровень стресса: лучше всего высыпаются итальянские пользователи

Согласно проведенному компанией Zepp Health анализу взаимосвязи между продолжительностью сна, уровнем стресса и ИМТ, большинство пользователей, которые спят в течение 7-8 часов в сутки, демонстрируют более высокие показатели состояния здоровья, менее подвержены стрессу, а их вес находится в рамках стандартного диапазона ИМТ. Из официальной статистики становится понятно, что меньше всего спят пользователи в Китае — в среднем менее семи часов в день.

Частота сердечных сокращений (ЧСС) отражает количество сердечных сокращений в минуту, когда тело находится в состоянии покоя. В отчете приводятся данные, что у пользователей со средним уровнем стресса отмечаются увеличение ЧСС и снижение качества сна. Рост ЧСС повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Подобные индикаторы состояния здоровья указывают на возможные проблемы, связанные с чрезмерным уровнем стресса и недостаточной продолжительностью сна.

Аналитики отмечают, что американские пользователи подвержены высокому уровню стресса и мало времени уделяют физической активности. При этом пользователи в Италии спят достаточно долго и ведут более активный образ жизни.

Физическая активность: перемены незначительны даже после ослабления карантинных ограничений

В соответствии с рекомендациями ВОЗ людям в возрасте от 18 до 64 лет следует заниматься аэробными физическими упражнениями средней интенсивности на протяжении 150-300 минут, высокой интенсивности — в течение 75-150 минут либо заменять такие упражнения альтернативной физической активностью. В отчетах говорится о том, что в Италии 17,3% пользователей тренируются чаще одного раза в неделю — этот показатель значительно выше, чем в России, где он составляет 8,3%.

Тем не менее, на фоне 2020 года количество пользователей, которые занимаются спортом чаще одного раза в неделю, осталось практически на том же уровне во всех странах. Даже после смягчения коронавирусных ограничений многим пользователям тяжело даются регулярные занятия спортом.

Общее количество шагов, пройденных пользователями в США, оказалось на 6% меньше по сравнению с данными, собранными в 2020 году. В среднем американцы проходят 3,3 км в день, и это расстояние значительно меньше того, которое проходят жители других стран, к примеру, в Испании (в среднем 4,9 км).

Индекс массы тела (ИМТ). Продолжают расти опасения в связи с уменьшением числа пользователей в США, имеющих нормальный ИМТ

Насыщение крови кислородом (SpO 2 ) является важным физиологическим показателем дыхательного кровообращения. Аномальные уровни насыщения крови кислородом могут нарушить работу центральной нервной системы, печени и почек, снижая физическую работоспособность. Из пяти стран самая высокая доля пользователей с нормальным уровнем насыщения крови кислородом зафиксирована в России, а самая низкая — в Испании. Уровень насыщения крови кислородом также коррелирует с качеством сна. Согласно отчету, пользователи с нормальным уровнем насыщения крови кислородом, как правило, лучше высыпаются.

Индекс массы тела (ИМТ) указывает на наличие или отсутствие проблем с весом. В отчете говорится, что только у 33,3% пользователей в США показатель ИМТ находится в пределах нормы. При этом больше всего пользователей с нормальными значениями ИМТ проживают в Китае — 57,5%, за ним следуют Италия, Россия и Испания.

Во всех пяти странах значение ИМТ ближе к среднему среди женщин. Нормальное значение ИМТ чаще имеют пользователи, родившиеся после 2000 года (за исключением Китая).

Zepp Health видит свою миссию в том, чтобы связывать здоровье с технологиями. В условиях пандемии и растущего внимания к собственному здоровью компания стремится помочь пользователям вести более здоровый и продуктивный образ жизни. Согласно отчетам Zepp Health 2021 о состоянии здоровья пользователей в пяти странах мира, чтобы лучше себя чувствовать, достаточно увеличить продолжительность сна и уделять больше времени физическим упражнениям.

Информация о компании Zepp Health

Бренды Amazfit, Zepp, Zepp Clarity и Zepp Aura от ведущего мирового производителя интеллектуальных носимых устройств и технологий для здорового образа жизни Zepp Health помогают пользователям оставаться здоровыми и поддерживать форму. За счет преимуществ своей платформы на базе ОС Zepp с использованием чипов Huangshan, биометрических датчиков и алгоритмов обработки данных Zepp Health круглосуточно предоставляет рекомендации, помогающие пользователям достичь своих целей в области здорового образа жизни. Опыт компании в области технологий на базе искусственного интеллекта и миниатюризации для медицинской визуализации открывает множество возможностей для обработки и анализа больших данных для поставщиков медицинских и диагностических услуг. Объем поставок компании Zepp Health превысил 200 млн единиц, ее продукция доступна более чем в 90 странах. Компания была основана в 2013 году под названием Huami Corp. В феврале 2021 года она была переименована в Zepp Health. Сотрудниками компании являются 1300 человек, ее представительства ведут свою деятельность в Северной Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для получения более подробной информации посетите веб-сайт компании: Zepphealth.com.

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